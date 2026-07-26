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झारखंड में मेडिकल कॉलेज के इंटर्न, जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक

By Ratan Gupta
हिन्दुस्तान, धनबाद
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झारखंड सरकार ने राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत इंटर्न, जूनियर रेजिडेंट (जेआर) और सीनियर रेजिडेंट (एसआर) की निजी प्रैक्टिस (प्राइवेट प्रैक्टिस) पर रोक लगा दी है।

Doctor couple arrested
डॉक्टर की प्रतीकात्मक तस्वीर

झारखंड सरकार ने राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत इंटर्न, जूनियर रेजिडेंट (जेआर) और सीनियर रेजिडेंट (एसआर) की निजी प्रैक्टिस (प्राइवेट प्रैक्टिस) पर रोक लगा दी है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी मेडिकल कॉलेजों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश के अनुसार अब इंटर्न, जेआर और एसआर को यह शपथ पत्र देना होगा कि वे किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस में संलिप्त नहीं हैं। शपथ पत्र जमा करने के बाद ही मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। लंबे समय से यह शिकायत मिल रही थी कि कुछ रेजिडेंट डॉक्टर के निजी प्रैक्टिस में समय देने के कारण अस्पताल की सेवाएं प्रभावित होती हैं। इसे देखते हुए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है।

धनबाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भी इस निर्देश का पालन शुरू कर दिया गया है। अस्पताल प्रशासन इंटर्न, जेआर और एसआर से निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र भरवा रहा है। बिना शपथ पत्र जमा किए किसी भी प्रशिक्षु डॉकटर या रेजिडेंट का मानदेय जारी नहीं किया जाएगा।

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धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉ डीके गिन्दौरिया ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंटर्न, जेआर और एसआर के लिए निजी प्रैक्टिस पूरी तरह प्रतिबंधित है। सभी संबंधित डॉक्टरों से शपथ पत्र लिया जा रहा है और उसके बाद ही मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

अधीक्षक ने कहा कि यदि कोई डॉक्टर निजी प्रैक्टिस करते हुए पाया जाता है या शपथ पत्र में गलत जानकारी देता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे डॉक्टरों का प्राथमिक दायित्व अस्पताल में मरीजों को उपचार उपलब्ध कराना और शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेना है।

विभाग के इस फैसले से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं अधिक प्रभावी हो सकेंगी। इससे अस्पतालों में डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी और मरीजों को समय पर इलाज और विशेषज्ञों की बेहतर उपलब्धता मिल सकेगी। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी भी की जाएगी।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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