माओवादियों पर नकेल के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, 3 पर रखा 1 लाख का इनाम
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने तीन माओवादियों के खिलाफ इनाम घोषित किया है। विभाग ने चाईबासा की रहने वाली फूलमनी कोड़ा, कोदोमुनी कोड़ा और चोगो पूर्ति के खिलाफ एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया है।
मिली जानकारी के अनुसार, तीनों को भाकपा माओवादी कैडर बताते हुए चाईबासा पुलिस की अनुशंसा पर इनाम घोषित किया गया है। वहीं, नक्सल अभियान में घायल जवानों के लिए भी अनुदान राशि राज्य सरकार ने जारी की है। 13 जुलाई 2021 को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में गुमला में आईईडी बलास्ट होने से सीआरपीएफ के जवान विश्वजीत कुंभकार घायल हुए थे, इन्हें 2.10 लाख रुपये की अनुदान राशि दी गई है।
वहीं, खूंटी के रनिया में 23 जुलाई 2012 को नक्सलियों द्वारा की गई गोलीबारी में सीआरपीएफ के जवान सुनील कुमार घायल हुए थे। इन्हें 3.50 लाख रुपये की अनुदान राशि मिली है।