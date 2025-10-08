UPSC की तैयारी के लिए दिल्ली भेजे जाएंगे छात्रा, झारखंड सरकार उठाएगी खर्च

झारखंड सरकार की ओर से अनुसूचित जनजाति वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के लिए एक ऐतिहासिक पहल की गई है। कोटा के प्रतिष्ठित मोशन एजुकेशन संस्थान के सहयोग से अब झारखंड के विद्यार्थियों को नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की नि:शुल्क कोचिंग राज्य में ही उपलब्ध कराई जाएगी।

झारखंड सरकार की ओर से अनुसूचित जनजाति वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के लिए एक ऐतिहासिक पहल की गई है। कोटा के प्रतिष्ठित मोशन एजुकेशन संस्थान के सहयोग से अब झारखंड के विद्यार्थियों को नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की नि:शुल्क कोचिंग राज्य में ही उपलब्ध कराई जाएगी। रांची के हिंदपीढ़ी स्थित कल्याण विभाग के भवन में कोचिंग का संचालन किया जाएगा। इस योजना के संचालन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सौंपी गई है। इसमें झारखंड सरकार यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को दिल्ली भेजेगी।

मंगलवार को विभाग ने कोचिंग संस्थान को कार्य आदेश निर्गत किया। इसमें राज्य के लगभग 300 विद्यार्थियों को पहले चरण में इस योजना का लाभ मिलेगा। उनका चयन शैक्षणिक योग्यता और निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया गया है।

कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारे विद्यार्थियों को अवसर और मंच मिलना अत्यंत आवश्यक है। झारखंड के बच्चे भी आईआईटी, एम्स और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में जाएं। इसके लिए उन्हें उचित संसाधन और वातावरण देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी संसाधनों की कमी और उचित मार्गदर्शन के अभाव में पिछड़ जाते हैं। हमारा प्रयास है कि झारखंड का कोई भी गरीब विद्यार्थी बेरोजगार होकर न लौटे, बल्कि कुछ बनकर, आत्मविश्वास के साथ लौटे। सरकार की यह पहल हमारे युवाओं को नई दिशा और ऊर्जा देगी। मंत्री चमरा लिंडा ने कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी के साथ छात्रावास, पुस्तकालय और भोजनालय का निरीक्षण किया। सभी आवश्यक सुधार और सुविधाओं के निर्देश दिए।