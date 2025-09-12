jharkhand girl sold in rajasthan on pretext of loan returned home लोन दिलाने के नाम पर बुलाया और लड़की को राजस्थान में बेच दिया, 15 महीने बाद पहुंची घर, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand girl sold in rajasthan on pretext of loan returned home

लोन दिलाने के नाम पर बुलाया और लड़की को राजस्थान में बेच दिया, 15 महीने बाद पहुंची घर

आदित्यपुर की एक युवती को एक साल पहले कुछ लोगों ने लोन दिलाने के नाम पर बुलाया और राजस्थान ले जाकर 1 लाख 20 हजार में बेच दिया। पीड़िता को खरीदने वाले युवक ने उससे शादी भी कर ली। अब लड़की पति के साथ वापस लौट आई है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, आदित्यपुरFri, 12 Sep 2025 08:37 AM
आदित्यपुर की एक युवती को एक साल पहले कुछ लोगों ने लोन दिलाने के नाम पर बुलाया और राजस्थान ले जाकर 1 लाख 20 हजार में बेच दिया। पीड़िता को खरीदने वाले युवक ने उससे शादी भी कर ली। इधर, युवती सवा साल बाद गुरुवार को पति संग घर लौटी तो मामले का खुलासा हुआ। आक्रोशित ग्रामीणों ने मानव तस्करी का आरोप लगा युवती को राजस्थान ले जानेवाले एक महिला और पुरुष को बंधक बना लिया। फिलहाल, पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

अपने मायके धीराजगंज पहुंची युवती ने बताया कि बास्को नगर की पद्मा तांती और शांति नगर के राम नामक व्यक्ति ने लोन दिलाने के नाम उसे बुलाया और फिर राजस्थान ले गये। वहां उसे 1 लाख 20 हजार रुपये में बेच दिया।

युवती अब खरीदने वाले युवक से ही शादी कर उसके साथ रह रही है। यह जानकारी मिलते ही मायके के लोगों ने दोनों आरोपियों को बुलाकर मानव तस्करी का आरोप लगाते हुए बंधक बना लिया। इधर, इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद एसडीपीओ समीर कुमार सवैया भी आदित्यपुर थाना पहुंचे और पूछताछ की। वहीं, पूर्व पार्षद अभिजीत महतो ने बताया कि बीते दिनों उनकी बस्ती की कई युवतियां गायब हुई हैं। उन्हें संदेह है कि यहां मानव तस्कर गिरोह सक्रिय है।

सरायकेला के एसडीपीओ समीर कुमार सवैया ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। मानव तस्करी की बात जांच में नहीं आयी है। युवती की शादी सापड़ा के एक मंदिर में करायी गयी है, फिर भी दोनों से पूछताछ की जा रही है। युवती भी शादी से खुश है।