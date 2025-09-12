लोन दिलाने के नाम पर बुलाया और लड़की को राजस्थान में बेच दिया, 15 महीने बाद पहुंची घर

आदित्यपुर की एक युवती को एक साल पहले कुछ लोगों ने लोन दिलाने के नाम पर बुलाया और राजस्थान ले जाकर 1 लाख 20 हजार में बेच दिया। पीड़िता को खरीदने वाले युवक ने उससे शादी भी कर ली। अब लड़की पति के साथ वापस लौट आई है।

आदित्यपुर की एक युवती को एक साल पहले कुछ लोगों ने लोन दिलाने के नाम पर बुलाया और राजस्थान ले जाकर 1 लाख 20 हजार में बेच दिया। पीड़िता को खरीदने वाले युवक ने उससे शादी भी कर ली। इधर, युवती सवा साल बाद गुरुवार को पति संग घर लौटी तो मामले का खुलासा हुआ। आक्रोशित ग्रामीणों ने मानव तस्करी का आरोप लगा युवती को राजस्थान ले जानेवाले एक महिला और पुरुष को बंधक बना लिया। फिलहाल, पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

अपने मायके धीराजगंज पहुंची युवती ने बताया कि बास्को नगर की पद्मा तांती और शांति नगर के राम नामक व्यक्ति ने लोन दिलाने के नाम उसे बुलाया और फिर राजस्थान ले गये। वहां उसे 1 लाख 20 हजार रुपये में बेच दिया।

युवती अब खरीदने वाले युवक से ही शादी कर उसके साथ रह रही है। यह जानकारी मिलते ही मायके के लोगों ने दोनों आरोपियों को बुलाकर मानव तस्करी का आरोप लगाते हुए बंधक बना लिया। इधर, इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद एसडीपीओ समीर कुमार सवैया भी आदित्यपुर थाना पहुंचे और पूछताछ की। वहीं, पूर्व पार्षद अभिजीत महतो ने बताया कि बीते दिनों उनकी बस्ती की कई युवतियां गायब हुई हैं। उन्हें संदेह है कि यहां मानव तस्कर गिरोह सक्रिय है।