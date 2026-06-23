बॉयफ्रेंड को जेल से छोड़ो, उसी से शादी करूंगी, जिद लेकर टावर पर चढ़ गई नाबालिग लड़की
झारखंड के बोकारो जिले में मंगलवार को एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां 17 साल की एक नाबालिग लड़की अपने बॉयफ्रेंड की जेल से रिहाई और उससे शादी कराने की मांग को लेकर करीब 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई।
झारखंड के बोकारो जिले में मंगलवार को एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां 17 साल की एक नाबालिग लड़की अपने बॉयफ्रेंड की जेल से रिहाई और उससे शादी कराने की मांग को लेकर करीब 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। करीब पांच घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लड़की को सुरक्षित नीचे उतारा गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।
बड़ी मुश्किल से लड़की को नीचे उतार पाया
यह घटना गोमिया थाना क्षेत्र के धेंधे गांव की है। पुलिस के मुताबिक, लड़की मंगलवार सुबह करीब 10 बजे मोबाइल टावर पर चढ़ गई थी। उसे नीचे उतरने के लिए काफी देर तक समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वह अपनी मांगों पर अड़ी रही। आखिरकार अधिकारियों ने काउंसलिंग की। उसे भरोसा दिलाया गया कि नीचे आ जाओ, हम नियमों के तहत तुम्हारी मांगों को मानेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे लड़की सुरक्षित नीचे उतर आई।
बेरमो के एसडीपीओ रवींद्र कुमार सिंह ने बताया कि लड़की को सुरक्षित बचाने के तुरंत बाद तेनुघाट अस्पताल भेजा गया। उन्होंने कहा कि पूरे रेस्क्यू अभियान के दौरान पुलिस की प्राथमिकता लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित करना थी।
आखिर प्रेमी की क्यों हुई गिरफ्तारी?
पुलिस के अनुसार, लड़की का 22 वर्षीय प्रेमी कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। लड़की की मां ने 18 जून को लालपनिया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस ने दोनों को रांची के सुखदेव नगर इलाके से बरामद किया। लड़की को सुरक्षित उसके परिजनों को सौंप दिया गया, जबकि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया और फिलहाल वह तेनुघाट जेल में बंद है।
बढ़ाई जाएगी मोबाइल टावरों की सुरक्षा
घटना के बाद बोकारो के पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने बताया कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन मोबाइल टावर संचालकों के साथ बैठक करेगा। सभी टावरों के चारों ओर मजबूत फेंसिंग कराने और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से टावर पर न चढ़ सके। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और लड़की की काउंसलिंग भी कराई जा रही है।
नोट- खबर में इस्तेमाल की गई तस्वीर प्रतीकात्मक है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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