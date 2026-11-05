झारखंड में बैंक से 4.1 करोड़ की डकैती, 18 मिनट में कैश-जेवरात लेकर फरार हुए 5 नकाबपोश
झारखंड के गिरिडीह जिले में यूको बैंक की शाखा से गुरुवार दोपहर हथियारबंद बदमाशों ने दिनदहाड़े एक बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया।
झारखंड के गिरिडीह जिले में यूको बैंक की शाखा से गुरुवार दोपहर हथियारबंद बदमाशों ने दिनदहाड़े एक बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया। दोपहर लगभग 2:00 बजे पांच नकाबपोश डकैत हाथ में रिवाल्वर लहराते हुए बैंक परिसर में दाखिल हुए और महज 18 मिनट के भीतर 10 लाख रुपये कैश तथा लॉकर में रखे 4 करोड़ रुपये के जेवरात लूटकर आसानी से फरार हो गए।
बैंककर्मियों व ग्राहकों को बनाया बंधक
डकैतों के प्रवेश करते ही बैंक में अफरा-तफरी मच गई। उस वक्त बैंक में चार बैंककर्मी और तीन ग्राहक मौजूद थे। अपराधियों ने सभी को रिवाल्वर की नोक पर ले लिया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।अपराधियों ने योजनाबद्ध तरीके से मौजूद सभी 7 लोगों (4 बैंककर्मी + 3 ग्राहक) के मुंह पर सेलोटेप चिपका दिया। उनके हाथ पीछे ले जाकर मजबूती से बांध दिए, ताकि कोई अलार्म न बजा सके और न ही मदद के लिए चिल्ला सके। इसके बाद कैश काउंटर से 10 लाख रुपए नगद निकाले और लॉकर को तोड़कर उसमें रखे लगभग 4 करोड़ रुपए के सोने-चांदी के आभूषण लूट लिए।
सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल
गांधी चौक जैसे व्यस्त इलाके में स्थित इस बैंक शाखा की सुरक्षा में बेहद गंभीर लापरवाही सामने आई है। स्थानीय लोगों और प्राथमिक जांच के अनुसार इस बैंक शाखा में सुरक्षा गार्ड की तैनाती ही नहीं थी, जिसके कारण अपराधियों को वारदात को अंजाम देने में कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. बिमल कुमार स्वयं दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच का जायजा लिया।
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
पुलिस बैंक परिसर और आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि डकैतों के आने और भागने के रूट का पता लगाया जा सके। जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। शहर से बाहर जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर वाहनों की सघन जांच और संदिग्धों की धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ छापामारी जारी है। पुलिस प्रशासन का दावा है कि सीसीटीवी और तकनीकी सर्विलांस के आधार पर अपराधियों की पहचान कर उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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