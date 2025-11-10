Hindustan Hindi News
प्रचार थमा, 11 नवंबर को घाटशिला पर जनता लेगी फैसला, BJP-JMM के अपने दावे

संक्षेप: Ghatshila ByElection: मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि यह उपचुनाव है, पर भाजपा ने इसमें भारत-पाकिस्तान जंग जैसा माहौल बना दिया है। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे।

Mon, 10 Nov 2025 11:06 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, घाटशिला
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा को हार का डर अभी से सताने लगा है। इसलिए वह अब आरोप लगाने पर उतारु हो गई है। सीएम रविवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन घाटशिला में रोड शो के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि यह उपचुनाव है, पर भाजपा ने इसमें भारत-पाकिस्तान जंग जैसा माहौल बना दिया है। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन और दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के नहीं रहने पर एक अभिभावक के तौर पर सोमेश का साथ देने आए हैं, जिससे विरोधी परेशान हैं। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की जनता भी सोमेश सोरेन को जिताकर स्वर्गीय रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देगी।

जीत का अंतर और बढ़ेगा, कम नहीं होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चुनाव में 22 हजार के अंतर से झामुमो जीता था, इस बार जीत का अंतर बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सिदो-कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू भाजपा का समर्थन कर चंपाई सोरेन के साथ घूम रहे हैं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी अपनी मर्जी है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन, आदिवासी और मूलवासी को मान-सम्मान देने में झारखंड सरकार आज भी सबसे आगे खड़ी है।

काशिदा चौक से राम मंदिर तक रोड शो , फूलों से स्वागत

मुख्यमंत्री का रोड शो काशिदा एनएच चौक से शुरू हुआ, जो काशिदा मुख्य सड़क होते राम मंदिर पहुंचा। राम मंदिर से रोड शो घाटशिला स्टेशन चौक पहुंचा। यहां घाटशिला के व्यवसासियों ने उनका फूल-माला से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने रास्ते में रुक-रुककर लोगों को सोमेश सोरेन के पक्ष में दो नंबर बटन पर वोट करने की अपील की।

सरकार चाहे जितने प्रयास कर ले, जीतेगी भाजपा ही: आदित्य

भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू कहा कि सरकार चाहे जितने प्रयास कर ले, घाटशिला से भाजपा के बाबूलाल सोरेन ही जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि झामुमो के लोग अपनी संभावित हार को देख घबरा गए हैं। झामुमो के लोग अब जीत के लिए साजिश रचने में जुट गए हैं। वे रविवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मीडिया से बात कर रहे थे।

साहू ने कहा कि हमें सूचना मिली है कि बंगाल और ओडिशा से सटे सुदूर ग्रामीण इलाके के लोगों को धमकाया जा रहा है। इसके कारण उन इलाकों के मतदाता डरे-सहमे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से इसकी सूचना चुनाव आयोग को पहले ही दे दी गयी है। उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्ष मतदान कराने की अपील की है। भाजपा नेता ने प्रशासन से भी सरकार का टूल किट नहीं बनने का सुझाव देते हुए कहा है कि सत्ता आती-जाती रहती है। जरूरी है कि मतदाताओं को भयमुक्त वातावरण में मतदान करने में सहयोग करें।

उन्होंने कहा कि चुनाव में एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की जीत तय है। घाटशिला की जनता ने अपने सुख-दुख के साथी बाबूलाल को विजयी बनाने का मन बना लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार जहां उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं, वहीं झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने गत छह वर्षों में उनलोगों के लिए कुछ नहीं किया है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री का रोड शो पूरी तरह से फेल रहा है।

