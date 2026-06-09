Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

झारखंड में गैस अब 7 दिनों में मिलेगी, नहीं तो एजेंसी का सिस्टम होगा लॉक

Aditi Sharma हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

नए आदेश के मुताबिक अगर बुकिंग के सात दिनों के भीतर गैंस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाती या पेंडिंग रहती है तो संबंधित ड्रिस्ट्रिब्यूटर का सिस्टम लॉक कर दिया जाएगा।

झारखंड में गैस अब 7 दिनों में मिलेगी, नहीं तो एजेंसी का सिस्टम होगा लॉक

झारखंड में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने और वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।

नए निर्देश के तहत अगर किसी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के यहां बुकिंग के बाद गैस सिलेंडर की डिलीवरी सात दिनों से ज्यादा समय तक पेंडिंग रहती है, तो संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर का सिस्टम लॉक कर दिया जाएगा। मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब सभी एलपीजी वितरकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपभोक्ता द्वारा गैस बुकिंग कराने के बाद अधिकतम सात दिनों के भीतर सिलेंडर की डिलीवरी कर दी जाए। अगर किसी एजेंसी के यहां सात दिनों से ज्यादा का बैकलॉग पाया जाता है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगी।

नई बुकिंग और डिलीवरी के कार्य भी बंद हो जाएंगे

जानकारी के अनुसार, शुरुआती चरण में डिस्ट्रीब्यूटर के यहां विशेष परिस्थितियों के कारण बैकलॉग उत्पन्न होता है और वह उसका उचित कारण बताता है, तो इंडियन ऑयल की ओर से सिस्टम को अस्थायी रूप से अनलॉक किया जा सकता है। एजेंसी को देरी के कारणों का स्पष्ट विवरण देना होगा। संतोषजनक कारण नहीं मिलने की स्थिति में एजेंसी का सिस्टम पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा, जिससे नई बुकिंग और डिलीवरी संबंधी कार्य नहीं कर सकेगी।

पहले भी था नियम, अस्थाई राहत प्रदान की गई थी

गौरतलब है कि एलपीजी वितरण से संबंधित यह नियम पहले भी लागू था। हालांकि, मध्य-पूर्व में उत्पन्न परिस्थितियों और आपूर्ति शृंखला पर पड़े प्रभाव को देखते हुए तेल कंपनियों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस नियम में अस्थायी राहत प्रदान की थी। लेकिन, अब हालात सामान्य होने के साथ ही कंपनियां फिर से वितरण व्यवस्था को समयबद्ध बनाने की दिशा में कदम उठा रही हैं। डिलीवरी बैकलॉग को लेकर सख्ती बढ़ाई जा रही है और नियमों को दोबारा लागू किया जा रहा है।

बार-बार नियम उल्लंघन पर पूरा सिस्टम होगा बंद

इस कड़े कदम का उद्देश्य गैस वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बनाना है ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। यदि विशेष परिस्थितियों के कारण बैकलॉग होता है और डिस्ट्रीब्यूटर को उचित कारण बताता होगा। इंडियन ऑयल द्वारा सिस्टम को अस्थायी रूप से अनलॉक किया जा सकता है। लेकिन बार-बार उल्लंघन करने पर सिस्टम पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।

उपबल्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्य में इंडेन के फिलहाल सात दिन से अधिक लंबित डिलीवरी के मामले करीब 50 हजार से अधिक हैं। वहीं, सिर्फ रांची में ही 7 हजार ऐसे मामले हैं, जिनमें बुकिंग के सात दिन बाद भी उपभोक्ता को गैस की होम डिलीवरी नहीं की गई है। हाल के दिनों में इसमें काफी सुधार भी हुआ है। तेल कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के संयुक्त प्रयासों से पिछले कुछ दिनों में स्थिति में सुधार देखने को मिला है। लंबित मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और कंपनियां शेष बैकलॉग को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए विशेष अभियान चला रही हैं।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Jharkhand Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।