झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर उत्तम यादव मारा गया, पुलिस ने कर दिया ढेर; बिहार में 50000 इनाम था

झारखंड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चतरा जिले में शनिवार शाम को हुई मुठभेड़ में पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर उत्तम यादव को मार गिराया। उत्तम यादव लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। हाल ही में हजारीबाग के श्री ज्वेलर्स गोलीकांड तथा धमकी भरे वीडियो से वह सुर्खियों में आया था।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, चतराSat, 20 Sep 2025 10:54 PM
झारखंड की हजारीबाग पुलिस ने शनिवार शाम को वांटेड क्रिमिनल उत्तम यादव को मार गिराया। पुलिस ने चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के बागरा जाबा रोड पर हुई मुठभेड़ में उसे ढेर कर दिया। हजारीबाग के एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक पुलिस दल सड़क पर डेरा डाले हुए था। तभी अपराधी ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी।

एसपी ने कहा कि इस दौरान हुई मुठभेड़ में उत्तम यादव मारा गया। हमने अपराधी द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार और बाइक बरामद कर ली है। एसपी ने बताया कि यादव चतरा, हजारीबाग और बिहार के विभिन्न शहरों में विभिन्न अपराधों के लिए वांटेड था। उन्होंने आगे कहा कि बिहार सरकार ने उस पर 50000 रुपए का इनाम घोषित किया था।

चतरा के सुरही मोहल्ला निवासी उत्तम यादव जून में एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की नजर में आया था। वीडियो में वह एक सेल्फ-लोडिंग राइफल (एसएलआर) लिए हुए दिखाई दे रहा था और उसने हजारीबाग में एक ज्वैलरी की दुकान पर गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी।

उसने कथित तौर पर एक पुलिस दल पर हमला भी किया था और इलाके के कोयला व्यापारियों को धमकाया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेज दिया है।