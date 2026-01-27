Hindustan Hindi News
ट्रक को ओवरटेक की कोशिश, बाइक सवार 4 युवकों की मौत; पश्चिम सिंहभूम में हादसा

संक्षेप:

झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में सोमवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे में चार युवकों की मौत हो गई। एक ही बाइक पर सवार ये युवक तेज रफ्तार में ट्रक से आगे निकलने की कोशिश के दौरान उससे टकरा गए। पुलिस ने ट्रक जब्त कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

Jan 27, 2026 02:50 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, रांची
झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में सोमवार को तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 4 युवकों की जान चली गई। पुलिस के अनुसार, कराईकेला थाना क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल ने तेज रफ्तार में ट्रक से आगे निकलने की कोशिश की लेकिन सीधे ट्रक से जा टकराई। इस टक्कर में एक ही बाइक पर सवार चारों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि पता चल सके कि युवक नशे में तो नहीं थे।

चारों की मौके पर ही मौत

पुलिस के अनुसार, एक मोटरसाइकिल ने ट्रक से आगे निकलने की कोशिश की लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण वह ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार चारों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान चाईबासा सदर के आकाश कुदादा (19), जमशेदपुर के सुंदरनगर के अर्जुन टुड्डू (22), सरायकेला-खरसावां जिले के कुचाई के आकाश गोपे (19) और रवि बिरुली (20) के रूप में हुई है।

साइड से टकराई

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बांदगांव के पास ट्रक को भी जब्त कर लिया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा जान पड़ता है कि ट्रक चालक की कोई गलती नहीं थी क्योंकि बगल से तेज गति से आई मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जान गंवाने वाले युवक नशे में थे या नहीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पलामू में जादू-टोना के शक में बुजुर्ग की हत्या

झारखंड के पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है जहां जादू-टोना के संदेह में 60 वर्षीय बुजुर्ग फगुनी भुइयां की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना सोमवार को छांका गांव में हुई जिसमें दो से अधिक लोग शामिल थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। इलाके में इस घटना से सनसनी फैल गई है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
