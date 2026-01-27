ट्रक को ओवरटेक की कोशिश, बाइक सवार 4 युवकों की मौत; पश्चिम सिंहभूम में हादसा
झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में सोमवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे में चार युवकों की मौत हो गई। एक ही बाइक पर सवार ये युवक तेज रफ्तार में ट्रक से आगे निकलने की कोशिश के दौरान उससे टकरा गए। पुलिस ने ट्रक जब्त कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।
झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में सोमवार को तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 4 युवकों की जान चली गई। पुलिस के अनुसार, कराईकेला थाना क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल ने तेज रफ्तार में ट्रक से आगे निकलने की कोशिश की लेकिन सीधे ट्रक से जा टकराई। इस टक्कर में एक ही बाइक पर सवार चारों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि पता चल सके कि युवक नशे में तो नहीं थे।
चारों की मौके पर ही मौत
पुलिस के अनुसार, एक मोटरसाइकिल ने ट्रक से आगे निकलने की कोशिश की लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण वह ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार चारों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान चाईबासा सदर के आकाश कुदादा (19), जमशेदपुर के सुंदरनगर के अर्जुन टुड्डू (22), सरायकेला-खरसावां जिले के कुचाई के आकाश गोपे (19) और रवि बिरुली (20) के रूप में हुई है।
साइड से टकराई
पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बांदगांव के पास ट्रक को भी जब्त कर लिया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा जान पड़ता है कि ट्रक चालक की कोई गलती नहीं थी क्योंकि बगल से तेज गति से आई मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जान गंवाने वाले युवक नशे में थे या नहीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
