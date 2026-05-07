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फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर नियुक्ति पर JPSC से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, क्या बोला आयोग

May 07, 2026 07:49 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी शिवम कुमार की याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर नियुक्ति पर JPSC से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, क्या बोला आयोग

झारखंड फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी शिवम कुमार की याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने कहा कि रिट याचिका के अंतिम परिणाम से संबंधित नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को निर्धारित की गई है। इस मामले में कोर्ट में जेपीएससी और प्रार्थी दोनों की तरफ से अपना-अपना पक्ष रखा गया है।

कोर्ट में वकील ने क्या दिया तर्क

इस मामले में प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव सिन्हा और अधिवक्ता रोहित सिंह ने अदालत को बताया कि शिवम कुमार दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी हैं। नियुक्ति परीक्षा में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए तीन पद आरक्षित किए गए हैं, लेकिन जेपीएससी ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कट-ऑफ अंक जारी नहीं किया है। प्रार्थी की ओर से बताया गया कि उन्हें परीक्षा में 178 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि सामान्य श्रेणी का कट-ऑफ 184 अंक निर्धारित किया गया है। ऐसे में दिव्यांग श्रेणी के तहत उनका चयन किया जाना चाहिए। वहीं, जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि नियुक्ति विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि दिव्यांग कोटा का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में शारीरिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

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JPSC ने कोर्ट में क्या बताया

जेपीएससी ने अदालत को बताया कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रमाणपत्र विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं था, इसलिए उन्हें दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं दिया गया। बता दें कि फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर के 56 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया जारी है।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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