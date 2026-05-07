फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर नियुक्ति पर JPSC से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, क्या बोला आयोग
झारखंड फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी शिवम कुमार की याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
झारखंड फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी शिवम कुमार की याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने कहा कि रिट याचिका के अंतिम परिणाम से संबंधित नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को निर्धारित की गई है। इस मामले में कोर्ट में जेपीएससी और प्रार्थी दोनों की तरफ से अपना-अपना पक्ष रखा गया है।
कोर्ट में वकील ने क्या दिया तर्क
इस मामले में प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव सिन्हा और अधिवक्ता रोहित सिंह ने अदालत को बताया कि शिवम कुमार दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी हैं। नियुक्ति परीक्षा में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए तीन पद आरक्षित किए गए हैं, लेकिन जेपीएससी ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कट-ऑफ अंक जारी नहीं किया है। प्रार्थी की ओर से बताया गया कि उन्हें परीक्षा में 178 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि सामान्य श्रेणी का कट-ऑफ 184 अंक निर्धारित किया गया है। ऐसे में दिव्यांग श्रेणी के तहत उनका चयन किया जाना चाहिए। वहीं, जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि नियुक्ति विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि दिव्यांग कोटा का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में शारीरिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
JPSC ने कोर्ट में क्या बताया
जेपीएससी ने अदालत को बताया कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रमाणपत्र विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं था, इसलिए उन्हें दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं दिया गया। बता दें कि फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर के 56 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया जारी है।
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