Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

झारखंड का बजट पेश करने के दौरान छलका वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का दर्द, केंद्र पर लगाए तीन बड़े आरोप

Feb 24, 2026 09:44 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रांची, झारखंड
share Share
Follow Us on

वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं के लिए 'महिला खुशहाली योजना' शुरू की जा रही है। इसके लिए हमने 25 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वहीं अगले वित्त वर्ष में 100 नए 'सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' भी खोले जाएंगे।'

झारखंड का बजट पेश करने के दौरान छलका वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का दर्द, केंद्र पर लगाए तीन बड़े आरोप

झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसे 'अबुआ दिशोम' (हमारा अपना) बजट बताते हुए किशोर ने कहा कि यह बजट झारखंडवासियों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा और गरीबों के आंसू पोंछेगा। हालांकि बजट भाषण के दौरान वित्तमंत्री का दर्द भी छलका और उन्होंने केंद्र सरकार पर भेदभाव करने और बकाया राशि नहीं देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि झारखंड को पर्याप्त वित्तीय सहायता न देकर केंद्र सरकार उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इस दौरान वित्त मंत्री ने केंद्र पर राज्य के करीब 16 हजार करोड़ रुपए दबाकर बैठने का आरोप लगाया।

झारखंड का तीन मदों का पैसा नहीं देने का लगाया आरोप

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर तीन मदों का पैसा नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा करते हुए कहा, 'केंद्रीय करों में झारखंड को उसका 5,000 करोड़ रुपए का हिस्सा नहीं मिला है और अनुदान सहायता के रूप में 11,000 करोड़ रुपए भी नहीं मिले हैं। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी धीरे-धीरे घट रही है। वीबी-जी राम जी (अधिनियम) के कारण राज्य को 5,640 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है।' उन्होंने कोयला आपूर्ति के बदले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को '1.36 लाख करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान न करने' को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि 'विपक्ष द्वारा लगातार बाधाएं उत्पन्न किए जाने के बावजूद हम झुकेंगे नहीं और राज्य के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे।'

पेश किया 1.58 लाख करोड़ रुपए का बजट

इससे पहले राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मंगलवार को विधानसभा में अपने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा, 'मैं सदन के पटल पर वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,58,560 करोड़ रुपए का बजट रखता हूं। 'अबुआ दिशोम' (हमारा अपना) बजट झारखंडवासियों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा और गरीबों के आंसू पोंछेगा।' किशोर ने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग- गरीब, किसान, आदिवासी और महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। इसमें गरीबों, महिलाओं एवं अन्य कमजोर तबकों के कल्याण के मकसद से 67,460 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

बजट पेश करने के दौरान छलका वित्त मंत्री किशोर का दर्द,केंद्र पर लगाए 3 बड़े आरोप

शुरू होगी महिला खुशहाली योजना

वित्तमंत्री ने कहा, 'बजट में सामान्य क्षेत्र के लिए 32,055.83 करोड़ रुपए, सामाजिक क्षेत्र के लिए 67,459.54 करोड़ रुपए और आर्थिक क्षेत्र के लिए 59,044.63 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।' वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं के लिए 'महिला खुशहाली योजना' शुरू की जा रही है। इसके लिए हमने 25 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वहीं अगले वित्त वर्ष में 100 नए 'सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' भी खोले जाएंगे।'

चतरा में खुलेगा विश्वविद्यालय, 7 जिलों में खुलेंगे 12 कॉलेज

किशोर ने कहा कि उच्च एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चतरा जिला मुख्यालय में डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और रोजगारोन्मुखी कॉलेज खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले चरण में सात जिलों में 12 कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 'मैया सम्मान योजना' के तहत प्रति माह 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता देने के लिए 14,066 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है।

निवेश से 45 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना

किशोर ने कहा कि विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के माध्यम से झारखंड को 1.24 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे इस्पात, ऊर्जा, विनिर्माण और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में 45,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इससे पहले वित्त वर्ष 2025-26 में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की अगुवाई वाली सरकार ने 1.45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था।

बजट पेश करने के दौरान छलका वित्त मंत्री किशोर का दर्द,केंद्र पर लगाए 3 बड़े आरोप

उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बजट को झारखंड की जन-आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लाया गया यह अबुआ दिशोम बजट 2026-27 बताया। उन्होंने कहा कि 'वित्तीय वर्ष 2026-27 के राज्य के बजट में सभी वर्गों, सभी सेक्टरों का ख्याल रखा गया है। चाहे वह किसान हो, गरीब हो, युवा हो, चाहे वह व्यावसाय वर्ग हो बजट में सभी का विशेष ध्यान रखा गया है।'

ये भी पढ़ें:मईयां सम्मान योजना के लिए 14,066 करोड़, झारखंड बजट की बड़ी घोषणाएं
ये भी पढ़ें:झारखंड में हमारे पास बढ़िया अस्पताल नहीं हैं, दूसरे राज्य जाते हैं मरीज : मंत्री
ये भी पढ़ें:मंईयां सम्मान योजना चालू रहेगी, झारखंड में किस विभाग को मिला कितना बजट

आगे उन्होंने कहा, 'वर्ष 2050 तक युवा झारखंड का समृद्ध बनने का सफर सुगम एवं तीव्रता से भरा हो, यह सुनिश्चित करने के लिए बजट में कई प्रावधान किए गए हैं, जिसे आने वाले समय में आप धरातल पर होता भी देखेंगे।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।