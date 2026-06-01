युवक के गले में फंस गया मछली का सिर, सांस लेने में हो रहा था भयंकर दर्द; फिर…
झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां सोमवार को 32 वर्षीय एक व्यक्ति की जान उस समय सांसत में फंस गई जब उसके गले में मछली का सिर फंस गया। जानिए फिर क्या हुआ।
झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में सोमवार को 32 वर्षीय एक व्यक्ति की जान उस समय सांसत में फंस गई जब उसके गले में मछली का सिर फंस गया। हालांकि चिकित्सकों ने समय पर सर्जरी कर उसे बचा लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोनुआ क्षेत्र के निवासी चंपई गगराई को खाना खाते समय मछली का सिर गले में फंस जाने के बाद गंभीर हालत में सदर अस्पताल लाया गया। अधिकारियों ने बताया कि सर्जरी के बाद मरीज की हालत स्थिर बताई गई और वह खतरे से बाहर है।
अधिकारियों ने बताया कि गगराई मछली का टुकड़ा निगल नहीं पा रहा था और उसे सांस लेने में समस्या हो रही थी। उन्होंने बताया कि इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचने के लिए उन्हें लगभग 50 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि आपातकालीन वार्ड में पहुंचते ही, कान-नाक-गला विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉ. प्रदीप कुमार और उनकी टीम ने तुरंत गगराई का इलाज शुरू किया।
उन्होंने बताया कि सर्जरी के जरिए मछली का सिर सफलतापूर्वक निकाल दिया गया, जिससे मरीज को तत्काल राहत मिली और उसकी जान बच गई। जिला सिविल सर्जन डॉ. जुझार माझी ने कहा कि चिकित्सा दल के समय पर इलाज और समन्वित प्रयासों सेमरीज की जान बचाई जा सकी। उन्होंने कहा, ''यह चिकित्सकों की सजगता, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और एक इकाई के रूप में काम करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।''
झारखंड के रांची से एक और खबर सामने आई है। रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के विद्यानगर स्थित करम चौक में छापेमारी कर पुलिस ने मां-बेटे समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 16.43 ग्राम ब्राउन शुगर की 159 पुड़िया, तीन स्मार्टफोन और 7,320 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को मिली गुप्त सूचना के आधार पर 31 मई को रोड नंबर-06, विद्यानगर, करम चौक इलाके में अवैध मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री की सूचना का सत्यापन किया गया।
एसएसपी की ओर से आज प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया कि पुलिस उपाधीक्षक हटिया के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे 23 वर्षीय अनिकेत अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से ब्राउन शुगर की 20 पुड़िया बरामद हुई, जिसका कुल वजन 2.05 ग्राम पाया गया।
पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने उसी इलाके के निवासी कुसुम चौबे और उनके पुत्र अंकुश चौबे को भी गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान कुसुम चौबे के पास से 49 पुड़िया ब्राउन शुगर (4.94 ग्राम) और अंकुश चौबे के पास से 45 पुड़िया ब्राउन शुगर (4.65 ग्राम) बरामद की गई। इसके अलावा उनके घर की अलमारी में रखे एक भूरे रंग के पर्स से 45 पुड़िया ब्राउन शुगर (4.79 ग्राम) और बरामद हुई।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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