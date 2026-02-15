झारखंड में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने महिला को घेरा, पुलिस के साथ धक्का-मुक्की; 421 लोगों के खिलाफ FIR
झारखंड के बोकारो में बालीडीह थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने, सरकारी कामकाज में बाधा डालने और सड़क जाम करने के मामले में शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई है।
झारखंड के बोकारो में बालीडीह थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने, सरकारी कामकाज में बाधा डालने और सड़क जाम करने के मामले में शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में 21 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जबकि 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। कुल 421 लोगों को आरोपी बनाया गया है। थाना में दर्ज एफआईआर के अनुसार, शुक्रवार को गश्ती के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि गोस्वामी टोला, बिशुनपुर में एक महिला को बच्चा चोर समझकर भीड़ ने घेर लिया है और हंगामा कर रही है।
मौके पर पहुंचने पर करीब 400 की संख्या में महिला-पुरुषों की भीड़ हंगामा करती मिली। बताया गया कि उक्त महिला को भीड़ से बचाकर सामुदायिक भवन के एक कमरे में रखा गया है। पुलिस ने भीड़ को समझाने की कोशिश की लेकिन भीड़ और उग्र हो गई। आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने भीड़ को भड़काया, पुलिस बल के साथ धक्का-मुक्की की और महिला को बाहर निकालने की कोशिश की। भीड़ ने ईंट-पत्थर भी फेंके और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और महिला को सुरक्षित निकालकर थाना लाया गया। इसके बाद उग्र भीड़ ने एनएच-32 को जाम कर दिया और करीब एक घंटे तक यातायात बाधित रखा। इस दौरान अधिकारियों और कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार, धक्का-मुक्की और पुलिस विरोधी नारेबाजी भी की गई। सड़क जाम और हंगामे की वीडियो और फोटोग्राफी के आधार पर कुछ लोगों की पहचान की गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें