हाथ नहीं करते काम, मुंह से कॉपियां लिख स्टेट टॉपर बने झारखंड के फैजान; कितने अंक लाए
गोड्डा के शिवाजी नगर निवासी 100 प्रतिशत दिव्यांग (सेरेब्रल पाल्सी) छात्र मो. फैजानुल्लाह ने अपनी इच्छाशक्ति और कठिन परिश्रम के बल पर 10वीं बोर्ड परीक्षा में 93.80 प्रतिशत अंक प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। अपनी कैटेगरी में फैजान स्टेट टॉपर बन गए हैं।
गोड्डा के शिवाजी नगर निवासी 100 प्रतिशत दिव्यांग (सेरेब्रल पाल्सी) छात्र मो. फैजानुल्लाह ने अपनी इच्छाशक्ति और कठिन परिश्रम के बल पर 10वीं बोर्ड परीक्षा में 93.80 प्रतिशत अंक प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। उन्होंने कुल 500 अंकों में 469 अंक हासिल कर न केवल दिव्यांग वर्ग में स्टेट टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया, बल्कि अपने विद्यालय यूपीजी गवर्नमेंट हाई स्कूल, शिवाजी नगर में भी प्रथम स्थान पाया। उनकी इस सफलता से पूरे जिले में खुशी-गर्व का माहौल है।
हाथ से नहीं लिख पाते हैं फैजान
जन्म से ही शारीरिक रूप से अक्षम फैजानुल्लाह हाथों से लिख पाने में असमर्थ हैं, बावजूद इसके उन्होंने कभी अपनी परिस्थितियों को राह की बाधा नहीं बनने दिया। वे मुंह से लिखकर अपनी पढ़ाई करते हैं और इसी तरीके से परीक्षा भी दी।
कैसे की पढ़ाई
फैजानुल्लाह को होम बेस्ड एजुकेशन के तहत शिक्षा दी जाती रही। इस व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक उनके घर जाकर नियमित रूप से पढ़ाई कराते थे, जिससे उनकी शिक्षा बाधित नहीं हुई। सीमित संसाधनों के बावजूद पढ़ाई के प्रति उनकी निरंतरता और समर्पण का ही परिणाम है कि उन्होंने सभी विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
किस विषय में कितने अंक
जैक की 10वीं परीक्षा में उर्दू में 96, हिंदी में 90, गणित में 98, विज्ञान में 93, सामाजिक विज्ञान में 92 तथा अंग्रेजी में 84 अंक प्राप्त कर सभी विषयों में ए+ ग्रेड हासिल किया। इस सफलता के पीछे उनके परिवार और शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके पिता मो. अनवर आलम और माता नजीमा ने हर परिस्थिति में बेटे का मनोबल बनाए रखा। वहीं प्रखंड संसाधन केंद्र, गोड्डा के रिसोर्स शिक्षक जीतेन्द्र कुमार भगत ने नियमित रूप से घर जाकर उन्हें पढ़ाया। डीडीसी के माध्यम से उन्हें एक लैपटॉप उपलब्ध कराया गया, जिसने उनकी पढ़ाई को नई दिशा दी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर