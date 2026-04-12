झारखंड में उत्पाद सिपाही परीक्षा का पेपर लीक होने की आशंका, इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त
रांची में उत्पाद सिपाही परीक्षा का पेपर लीक होने की आशंका है। पुलिस ने तमाड़ के एक स्कूल पर छापेमारी कर चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए हैं।
रांची के तमाड़ स्थित रांगामाटी के एक स्कूल में उत्पाद सिपाही परीक्षा का पेपर लीक होने की आशंका है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मुख्य सड़क से दूर स्थित इस स्कूल में बड़ी संख्या में परीक्षार्थी मौजूद हैं। छापे के दौरान पुलिस को देखते ही दो युवक फरार हो गए जबकि चार अन्य को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मौके से कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद हुए हैं। ग्रामीण एसपी प्रवीन पुष्कर ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है ताकि यदि इसमें कोई बड़ा गिरोह हो तो उसे सामने लाया जा सके।
हिरासत में 4 स्टूडेंट, पूछताछ जारी
पुलिस सूत्रों ने बताया कि रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के रांगामाटी स्थित एक स्कूल में बड़ी संख्या में परीक्षार्थी मौजूद हैं। स्कूल रांगामाटी मेन रोड से बाईं ओर करीब डेढ़ से 2 किलोमीटर अंदर स्थित है। जब रांची पुलिस की टीम वहां पहुंची तो पुलिस को देखते ही दो परीक्षार्थी भाग गए। इसके बाद पुलिस ने कुछ परीक्षार्थियों को हिरासत में लिया। तमाड़ थाना पुलिस चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त
पुलिस ने मौके से कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए हैं जिनकी जांच की जा रही है। ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि पेपर लीक की सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। अभी जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस यह पता लगा रही है कि क्या इसमें कोई बड़ा गिरोह शामिल है। अधिकारियों के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद ही पूरी बात सामने आएगी। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है और बड़े अधिकारी पूरे मामले पर नजर रख रहे हैं।
8 जिलों में 370 केंद्र
राज्यभर में 12 अप्रैल को होने वाली इस परीक्षा के लिए 8 जिलों में 370 केंद्र बनाए गए थे। यह परीक्षा 583 पदों के लिए हुई। धनबाद में पुलिस ने शनिवार रात होटलों, लॉजों और धर्मशालाओं की जांच की। पुलिस ने होटलों, लॉजों और धर्मशालाओं पर रुके लोगों के पहचान पत्रों की जांच की। पुलिस की ओर से होटल मालिकों को चेतावनी दी गई कि बिना सही आईडी के किसी को भी कमरा नहीं दिया जाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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