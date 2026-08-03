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घुटनों पर ला देंगे.. झारखंड में परीक्षा गड़बड़ी को लेकर भूख हड़ताल पर छात्र नेता

By Krishna Bihari Singh
एएनआई, रांची
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झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने रांची में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। कई छात्र परीक्षा रद्द करने, जांच कराने और पारदर्शिता लाने की मांग कर रहे हैं।

Students protest over irregularities in recruitment tests
परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने रविवार को रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी।

झारखंड में JPSC, JSSC CGL समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन दिनोंदिन मजबूत होता नजर आ रहा है। विरोध प्रदर्शन के बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने रविवार को रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। प्रदर्शनकारी परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने हेमंत सोरेन सरकार से बातचीत करने और उनकी चिंताओं को दूर करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने मशाल जुलूस भी निकाला।

घुटनों पर आएगी सरकार

पत्रकारों से बात करते हुए छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपी गई मांगें पूरी नहीं हो जातीं तब तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। मैं छात्रों का मनोबल बनाए रखने और उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूं। मैं इस हड़ताल के सभी नियमों का पालन करूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि सरकार घुटनों पर आ जाए। हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी दोषियों को कड़ी सजा मिले।

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एजेंसियों से होने वाली परीक्षाओं की जांच हो

छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग की। उन्होंने TDPL एजेंसियों से आयोजित परीक्षाओं की समीक्षा करने की भी मांग की। महतो ने कहा कि हम सबसे पहले सुनिश्चित करेंगे कि 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग, संयुक्त सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो। यही नहीं TDPL एजेंसियों के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं की जांच हो।

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सिस्टम में बड़े बदलाव की मांग

छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि हम JPSC, JSSC परीक्षाओं में सुधार के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। झारखंड में यह आक्रोश हाल के परिक्षा विवादों के बाद सामने आया है। इन विवादों में परीक्षा पेपर लीक, संदिग्ध प्रशासनिक फैसले और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी गलतियां शामिल हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि परीक्षा की गड़बड़ियों ने उनके करियर को बर्बाद कर दिया है। प्रदर्शनकारी सिस्टम में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं।

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केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग

प्रदर्शनकारी 19 अप्रैल को आयोजित 14वीं जेपीएससी संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और जेपीएससी एवं जेएसएससी की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की CBI और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों से स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने शाम को मशाल जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार लंबे समय से पेपर लीक और परीक्षा घोटालों के मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखा रही है।

(पीटीआई के इनपुट के साथ)

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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