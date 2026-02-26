मनी लॉन्ड्रिंग में पूर्व मंत्री के परिवार को राहत नहीं, करना होगा ट्रायल का सामना
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर. मुखोपाध्याय की अदालत ने मनी लाउंड्रिंग केस में आरोपी पूर्व मंत्री कमलेश सिंह के पुत्र सूर्य सोनल सिंह, पुत्री अंकिता सिंह और दामाद नरेंद्र मोहन सिंह को राहत देने वाली याचिका खारिज कर दी। तीनों आरोपितों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ईडी द्वारा दर्ज मनी लाउंड्रिंग केस को रद्द करने का आग्रह किया था। दलील दी थी कि उनके खिलाफ मनी लाउंड्रिंग का मामला नहीं बनता।
ईडी का आरोप है कि कमलेश की राशि को मनी लाउंड्रिंग के जरिए घुमाने में सूर्य सोनल व नरेंद्र की भूमिका रही। जांच में पाया गया कि एक ही दिन में करीब 83 लाख चार अलग-अलग खातों से होते हुए कमलेश तक पहुंचाए गए।
आदेश के बाद ट्रायल का सामना करना होगा
ईडी ने मामले में 12 अगस्त 2013 को पूर्व मंत्री कमलेश सिंह सहित पांच लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। इसमें कमलेश सिंह, उनकी पत्नी मधु सिंह, पुत्र सूर्य सोनल सिंह, पुत्री अंकिता सिंह और दामाद नरेंद्र मोहन सिंह के नाम शामिल हैं। अदालत के आदेश के बाद अब तीनों आरोपियों को ट्रायल का सामना करना होगा।
एनकाउंटर मामले में कोर्ट पहुंचा पीड़ित पक्ष
रांची कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कचहरी चौक पर किन्नरों के साथ मारपीट से शुरू हुआ विवाद अब न्यायिक दायरे में पहुंच गया है। पुलिस फायरिंग में घायल इश्तियाक के भाई इरशाद अंसारी ने मामले को कथित फर्जी एनकाउंटर बताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
इरशाद अंसारी की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिट याचिका में मांडर थाना क्षेत्र के बास्की गांव में हुई गोलीबारी की घटना को संदिग्ध बताया गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पुलिस कार्रवाई निष्पक्ष नहीं थी और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच आवश्यक है। याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित कर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है।
इस रिट याचिका में राज्य के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और रांची के एसएसपी को पक्षकार बनाया गया है। इसके अलावा फायरिंग में कथित रूप से शामिल डीएसपी प्रकाश सोय, डीएसपी दुसरू बान सिंह, कोतवाली इंस्पेक्टर रवि कुमार और हवलदार प्रमोद भगत को भी प्रतिवादी बनाया गया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर