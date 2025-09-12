jharkhand energy department account 100 crore fraud bought 5 acre land ats will sieze झारखंड ऊर्जा विभाग के खाते से निकाले 100 करोड़, खरीदी ली 5 एकड़ जमीन; अब ATS करेगी जब्ती, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड न्यूज़

झारखंड ऊर्जा विभाग के खाते से निकाले 100 करोड़, खरीदी ली 5 एकड़ जमीन; अब ATS करेगी जब्ती

झारखंड ऊर्जा विभाग के खातों से 100 करोड़ से अधिक की फर्जी निकासी में शामिल आरोपी लोकेश्वर साह की प्रोसिड ऑफ क्राइम से अर्जित पांच एकड़ जमीन झारखंड पुलिस जब्त करेगी। ये जमीन लोकेश्वर ने घोटाले के पैसे से खरीदी थी।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीFri, 12 Sep 2025 06:40 AM
झारखंड ऊर्जा विभाग के खातों से 100 करोड़ से अधिक की फर्जी निकासी में शामिल आरोपी लोकेश्वर साह की प्रोसिड ऑफ क्राइम से अर्जित पांच एकड़ जमीन झारखंड पुलिस जब्त करेगी। राज्य में पहली बार ईडी की तर्ज पर किसी केस में प्रोसिड ऑफ क्राइम से अर्जित चल और अचल संपत्ति की जब्ती की प्रक्रिया एटीएस ने शुरू की है।

एटीएस ने भारतीन नागरिक न्याय संहिता की धारा 107 के तहत कार्रवाई की अनुशंसा सीआईडी मुख्यालय को भेजी है। सीआईडी मुख्यालय इस संबंध में अब कोर्ट में आवेदन देगा। जानकारी के मुताबिक, फर्जी निकासी में जनवरी माह में गिरफ्तार हो चुके लोकेश्वर साह की संपत्ति की जांच एटीएस ने की तो पाया कि आरोपी ने खूंटी जिले के कर्रा में पांच एकड़ जमीन खरीदी है। इस जमीन के लिए भुगतान प्रोसिड ऑफ क्राइम से अर्जित राशि से की गई।

क्या है पूरा मामला

झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लाइज मास्टर ट्रस्ट रांची के वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) के आवेदन पर चार अक्तूबर 2024 को करोड़ों रुपये की निकासी का मामला में दर्ज किया गया था। इसके बाद गबन से संबंधित कुल चार कांडों का अनुसंधान एटीएस की एसआईटी के द्वारा किया जा रहा था। जांच के क्रम में पूर्व में गिरफ्तार सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बिरसा चौक के ब्रांच मैनेजर लोलस लकड़ा की निशानदेही पर 20 जनवरी को रामलखन यादव के पास से 60 लाख रुपये नकद की बरामदगी की गई थी। इसी केस में पूर्व में गिरफ्तार लोकेश्वर शाह की निशानदेही पर 76,38,000 रुपये को विभिन्न बैंकों में फ्रिज किया जा चुका है। जांच के क्रम में अब तक 07 व्यक्तियों की गिरफ्तारी तथा 01,83,20,300 रुपये नकद की बरामदगी एवं 16,70,000 रुपये के गहने बरामद किए जा चुके हैं।

डाकघर में 9.38 करोड़ के घोटाले में और होगी गिरफ्तारी

धनबाद के गोविंदपुर केके पॉलिटेक्निक उप डाकघर घोटाले की तफ्तीश की जद में कई लोग हैं। सीबीआई इस मामले में अभी कई अन्य आरोपियों को दबोचने के प्रयास में जुटी है। नौ करोड़ 38 लाख रुपए के इस घालमेल में सीबीआई मनी ट्रेलिंग (पैसों की निकासी के नेटवर्क) को समझने में जुटी है। अभी तक इस मामले में सीबीआई ने कांड के मास्टरमाइंड तत्कलीन उप डाकपाल सुमित कुमार सौरभ सहित 10 लोगों को दबोचा है।

सुमित के अलावा पकड़े गए सभी नौ आरोपियों की संलिप्तता पैसों की निकासी में सामने आई है। सुमित ने इन्हीं आरोपियों के खातों में रुपए डाल कर रुपयों की निकासी कराई थी। सीबीआई की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे सुमित सौरभ के मददगारों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। अभी तक आधे पैसों का ही हिसाब मिल पाया है। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार सुमित ने डाकघर की रकम को 37 बैंक खातों में ट्रांसफर कर इसकी निकासी कराई थी। सीबीआई के निशाने पर वे सभी बैंक खाते हैं, जिसमें घोटाले की राशि ट्रांसफर हुई है। यह भी पता चला है कि इसमें से कई खातों का संचालन सुमित खुद कर रहा था। सीबीआई ने कई बैंकों को पत्र लिख कर बैंक खातों की संपूर्ण जानकारियां मांगी हैं। घपले में तत्कालीन पोस्ट असिस्टेंट परितोष लकड़ा, पोस्ट असिस्टेंट शंकर भाटिया और पोस्टल असिस्टेंट भरत प्रसाद रजक के खिलाफ सीबीआई की जांच जारी है।

आय से अधिक संपत्ति की भी जांच शुरू

सुमित कुमार सौरभ पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में भी शिकंजा कस सकता है। सीबीआई की टीम उसकी संपत्ति का भी पता लगा रही है। पोस्टिंग से लेकर अब तक सुमित ने कहां-कहां संपत्ति बनाई, इसका ब्योरा जुटाया जा रहा है। उसके तमाम नामी और बेनामी संपत्तियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। सुमित के साथ-साथ उसके नाते-रिश्तेदार की संपत्ति भी जांच के दायरे में है।

15.66 करोड़ रुपए की हेराफेरी में दर्ज है मुकदमा

बैंक मोड़ थाना में सुमित के खिलाफ 15.66 करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। डाक निरीक्षक संतोष कुमार की शिकायत पर 16 जून को सुमित के खिलाफ बैंक मोड़ थाना में जालसाजी की एफआईआर दर्ज की गई थी। डाक विभाग सुमित के भूली और जगजीवन नगर उप डाकघर के कार्यकाल की भी जांच कर रही है।