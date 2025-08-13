झारखंड में एकनाउंटर! एक माओवादी ढेर; सर्च ऑपरेशन जारी

झारखंड सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में हुई इस मुठभेड़ में एक माओवादी को ढेर कर दिया गया है।

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षाबलों ने यह एनकाउंटर किया है। सिंहभूम जिले के गोइलकोरा पुलिस थाना क्षेत्र के सौता इलाके में सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुए। इस ऑपरेशन में एक माओवादी को मार गिराया गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मारा गया माओवादी सीपीआई (माओवादी) संगठन का सदस्य था।