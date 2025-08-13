jharkhand encounter security forces killed one maoist in west singhbhum झारखंड में एकनाउंटर! एक माओवादी ढेर; सर्च ऑपरेशन जारी, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड में एकनाउंटर! एक माओवादी ढेर; सर्च ऑपरेशन जारी

झारखंड सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में हुई इस मुठभेड़ में एक माओवादी को ढेर कर दिया गया है।

Mohammad Azam पीटीआई, प. सिंहभूमWed, 13 Aug 2025 11:06 AM
झारखंड सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पश्चिमी सिंहभूम में हुई इस मुठभेड़ में एक माओवादी को ढेर कर दिया गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्च अभियान अभी भी जारी है।

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षाबलों ने यह एनकाउंटर किया है। सिंहभूम जिले के गोइलकोरा पुलिस थाना क्षेत्र के सौता इलाके में सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुए। इस ऑपरेशन में एक माओवादी को मार गिराया गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मारा गया माओवादी सीपीआई (माओवादी) संगठन का सदस्य था।

इस मामले की जानकारी देते हुए कोल्हान के आईजीपी मनोज कौशिक ने बताया कि सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच फायरिंग शुरू हुई थी। इस फायरिंग के दौरान माओवादी संगठन का एक सदस्य मारा गया है। कोल्हान के डीआईजी ने बताया कि इस इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है।