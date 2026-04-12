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झारखंड में जंगली हाथियों का हमला, 2 महिलाओं की कुचलकर मार डाला, इलाके में फैली दहशत

Apr 12, 2026 10:25 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, बोकारो, पीटीआई
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अलग-अलग घटनाओं में दोनों महिलाएं हाथियों के हमले का शिकार बनीं, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पहली घटना गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र के करलौया गांव की है। दूसरा घटना बोकारो जिले के तेनुघाट रेंज के जगीश्वर जंगल की है।

झारखंड में जंगली हाथियों का हमला, 2 महिलाओं की कुचलकर मार डाला, इलाके में फैली दहशत

झारखंड के गुमला और बोकारो जिलों में रविवार को जंगली हाथियों के हमले में दो महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। अलग-अलग घटनाओं में दोनों महिलाएं हाथियों के हमले का शिकार बनीं, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पहली घटना गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र के करलौया गांव की है। दूसरा घटना बोकारो जिले के तेनुघाट रेंज के जगीश्वर जंगल की है।

पहली घटना गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र के करलौया गांव के पास जंगल में हुई। यहां 56 वर्षीय बिरसमनी उरांव महुआ फूल बीनने के लिए जंगल गई थीं, तभी एक हाथी ने उन पर हमला कर दिया। हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता के तौर पर 25 हजार रुपये दिए गए हैं, जबकि शेष मुआवजा प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से हाथी के हमले में मौत होने पर 4 लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान है।

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दूसरी घटना बोकारो जिले के तेनुघाट रेंज के जगीश्वर जंगल में हुई, जहां करीब 12 हाथियों के झुंड ने 48 वर्षीय ठाकनी देवी को कुचलकर मार डाला। यह घटना रविवार सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है। वन विभाग के मुताबिक, महिला जंगल क्षेत्र में मौजूद थीं, तभी हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया। इस मामले में भी परिजनों को तत्काल 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।

घटनाओं के बाद वन विभाग अलर्ट हो गया है। हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इलाके में तीन क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) तैनात की गई हैं, जो झुंड की लोकेशन ट्रैक कर रही हैं और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।

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झारखंड और आसपास के राज्यों में मानव-वन्यजीव संघर्ष एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। जंगलों के सिमटने और मानव बस्तियों के विस्तार के कारण जंगली जानवरों और इंसानों के बीच टकराव बढ़ रहा है। खासकर हाथियों के झुंड अक्सर भोजन की तलाश में गांवों और जंगल किनारे बसे इलाकों में पहुंच जाते हैं, जिससे ऐसे हादसे सामने आते हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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