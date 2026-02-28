गुमला में शकुंतला तो लोहरदगा में अनिल, सिमडेगा में ओलीभर जीते
गुमला नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए शकुंतला उरांव विजेता घोषित की गईं। उन्होंने 7600 वोट लाकर यह सफलता पाई। साथ ही अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी हर्षिता टोप्पो को 3168 वोटों के अंतर से पराजित किया। हर्षिता को कुल 4432 वोट मिले हैं।
झारखंड के 48 नगर निकायों में शुक्रवार से शुरू हुई मतगणना और चुनाव परिणाम ने होलियाना माहौल बना दिया है। होली के चार दिन पहले ही विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रों में रंग-गुलाल उड़े। जीते प्रत्याशियों ने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला और मिठाइयां बांटकर अपने वादे पूरे करने का संकल्प दोहराया। गुमला नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए शकुंतला उरांव विजेता घोषित की गईं। उन्होंने 7600 वोट लाकर यह सफलता पाई। साथ ही अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी हर्षिता टोप्पो को 3168 वोटों के अंतर से पराजित किया। हर्षिता को कुल 4432 वोट मिले।
लोहरदगा नगर परिषद अध्यक्ष के रूप में अनिल उरांव निर्वाचित घोषित किए गए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पावन एक्का को 786 मतों से हराया। अनिल उरांव को कुल 9731 वोट प्राप्त हुए। वे पूर्व में वार्ड-15 के पार्षद थे। पावन एक्का को कुल 8945 मत प्राप्त हुए। सिमडेगा नगर परिषद अध्यक्ष के रूप में ओलीभर लकड़ा निर्वाचित हुए। उन्हें कुल 4691 वोट मिले। उन्होंने अनिल कुमार तिर्की को 173 मतों के अंतर से पराजित किया। अनिल को 4519 वोट मिले।
चतरा नगर परिषद अध्यक्ष बने अतारर्हमान
चतरा नगर परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में अताउर्रहमान उर्फ बाबू भाई निर्वाचित हुए हैं। उन्हें कुल 6111 वोट मिले। उन्होंने अपने निकटमत प्रतिद्वंद्वी अमन साहू को 1492 मतों के अंतर से हराया। अमन को कुल 4619 वोट मिले। दोनों में शुरुआत से ही टक्कर रही।
हजारीबाग के मेयर बने अरविंद राणा
इधर, हजारीबाग के मेयर अरविंद कुमार राणा निर्वाचित हुए हैं। पत्रकारिता और वकालत के बाद समाजसेवा में उतरे राणा को कुल 23167 वोट मिले। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मो. सरफराज अहमद को 5180 वोटों के अंतर से पराजित किया। सराफराज को कुल 17987 मत मिले।
झुमरीतिलैया में रमेश हर्षधर निर्वाचित
वहीं झुमरीतिलैया नगर परिषद के नए अध्यक्ष रमेश हर्षधर निर्वाचित किए गए। उन्हें कुल 6974 मत प्राप्त हुए और राजेंद्र जायसवाल को 825 वोटों के अंतर से पराजित किया।
कोडरमा नगर पंचायत अध्यक्ष बने साजिद
कोडरमा नगर पंचायत के नए अध्यक्ष साजिद हुसैन लल्लू निर्वाचित हुए हैं। उन्हें कुल 3863 वोट मिले। उन्होंने अपने निकटतम राजेश कुमार सिंह को 1195 वोटों के बड़े अंतर से हराया। राजेश कुमार सिंह को कुल 2668 वोट मिले। इसी तरह डोमचांच नगर पंचायत के नए अध्यक्ष के रूप में उमेश वर्मा निर्वाचित हुए हैं। उन्हें कुल 4245 मत हासिल हुए और उन्होंने दूसरे नंबर पर रहे पप्पू मेहता को 925 वोट से पराजित किया। उपविजेता राजेंद्र को कुल 6149 वोट प्राप्त हुए। मतगणना के दौरान हर राउंड में दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। मतगणना के दौरान 10,100 वोट सही पाए गए, जबकि विभिन्न कारणों से 648 वोट रद्द कर दिए गए।
