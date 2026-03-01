Hindustan Hindi News
झारखंड के 48 नगर निकायों में कौन कहां से जीता, देखें पूरी लिस्ट

Mar 01, 2026 07:24 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड के निकाय चुनावों के रिजल्ट घोषित किए जा चुके हैं। यहां के 48 नगर निकायों में 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों के नेताओं को चुन लिया गया है। इन सभी की लिस्ट भी जारी कर दी गई है।

झारखंड के 48 नगर निकायों में कौन कहां से जीता, देखें पूरी लिस्ट

बीते 23 फरवरी को झारखंड में नगर निकाय चुनावों के लिए वोटिंग हुई। 27 फरवरी को इन वोटों की गिनती शुरू हुई। कई राउंड की गिनती के बाद लगभग सभी नगर निकायों का रिजल्ट आ गया लेकिन धनबाद का इलेक्शन रिजल्ट अगले दिन आया। अब झारखंड के सभी 48 नगर निकायों का रिजल्ट आ गया है। सभी जीते हुए प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ गए हैं।

झारखंड के 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों में मेयर और अध्यक्ष चुने गए हैं। आइए जानते हैं किस नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में किसने जीत दर्ज की है। देखें लिस्ट-

9 नगर निगम में कौन कहां से जीता

मेदिनीनगर

अरुणा शंकर (24,169)

नम्रता त्रिपाठी (21,047)

हजारीबाग

अरविंद राणा (23,500)

सरफराज अहमद (18,847)

गिरिडीह

प्रमिला मेहरा (38,091)

डॉ. शैलेंद्र चौधरी (23,492)

देवघर

रवि राउत (24,719)

रीता चौरसिया (19,571)

चास

भोलू पासवान (17,796)

अविनाश कुमार (14,827)

रांची

रोशनी खलखो (1,57,669)

रमा खलखो (1,43,306)

आदित्यपुर

संजय सरदार (24,615)

भुगलु सोरेन (16,820)

मानगो

सुधा गुप्ता (42,022)

संध्या सिंह (23,421)

नगर परिषद के विजेताओं की लिस्ट

गढ़वा

आशीष कुमार सोनी (7201)

संतोष केशरी (3790)

विश्रामपुर

गीता देवी (3071)

तारा खातून (2946)

चतरा

अताउर्रहमान (1492)

अमन साहू (4619)

झुमरीतलैया

रमेश हर्षधर (6,974)

राजेंद्र जायसवाल (6,149)

मधुपुर

दरकशां परवीन (10630)

मिति कुमारी (9641)

गोड्डा

सुशील रमानी (5265)

कामरान असर्फी (5014)

साहिबगंज

रामनाथ पासवान (11,660)

कपिल दास (8865)

पाकुड़

शबरी पाल (7816)

शेख सलीना सुल्ताना (5463)

दुमका

अभिषेक चौरसिया (6781)

अजय कुमार झा (6114)

मिहिजाम

जयश्री देवी (7807)

कविता देवी (4274)

चिरकुण्डा

सुनीता देवी (4557)

शुक्ला राय (3498)

फुसरो

निर्मला देवी (12,780)

ममता देवी (10,277)

रामगढ़

कुसुमलता (17605)

प्रिया कुमारी (11,113)

लोहरदगा

अनिल उरांव (9731)

पावन एक्का (8945)

गुमला

शकुंतला उरांव (7,600)

हर्षिता टोप्पो (4,432)

सिमडेगा

ओलीभर लकड़ा (4691)

अनिल कुमार तिर्की (4519)

चक्रधरपुर

सन्नी उरांव (11331)

विजय सिंह गागराई (10,270)

चाईबासा

नितिन प्रकाश (6978)

रमेश खिरवाल (6474)

कपाली

परवेज आलम (6266)

सरवर आलम (4349)

जुगसलाई

नौशीन खान (11563)

रिंकू सिंह (10843)

नगर पंचायत के विजेताओं की लिस्ट

श्री बंशीधरनगर

साधना देवी (3266)

लता देवी (2955)

मझिआंव

सुमित्रा देवी (3712)

नंदन सोनी (2387)

हुसैनाबाद

अजय कुमार भारती (2766)

ऊषा देवी (2706)

हरिहरगंज

कुमारी शीला चौधरी (7194)

आशा कुमारी (2217)

छतरपुर

अरविंद कुमार गुप्ता (5293)

मोहन कुमार (1239)

लातेहार

महेश सिंह (5374)

बिलासी टोपनों (4389)

कोडरमा

साजिद हुसैन (3863)

राजेश कुमार सिंह (2668)

डोमचांच

उमेश वर्मा (4245)

पप्पू मेहता (3320)

बड़कीसरैया

सैरया शोभा देवी (2012)

सुनीता देवी (1291)

धनवार

विनय संथालिया (3133)

रोबिन कुमार (1635)

महागामा

प्रबोध सोरेन (2818)

राकेश सोरेन (2282)

राजमहल

केताबुद्दीन शेख (4328)

भावना गुप्ता (3849)

बरहरवा

अर्पिता दास (6181)

बबीता कुमारी (4609)

बासुकीनाथ

वीणा देवी (4065)

मधुमिता देवी (1901)

जामताड़ा

आशा गुप्ता (6880)

रीना कुमारी (5906)

बुण्डू

जितेंद्र उरांव (4007)

राजेश उरांव (3198)

खूंटी

रानी टुटी (9177)

मनोनीत बोदरा (5298)

सरायकेला

मनोज कुमार चौधरी (1943)

प्रताप आदित्य सिंहदेव (1494)

चाकुलिया

सोमवारी सोरेन (3445)

चन्दना मुर्मू (2718)

