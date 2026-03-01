झारखंड के 48 नगर निकायों में कौन कहां से जीता, देखें पूरी लिस्ट
झारखंड के निकाय चुनावों के रिजल्ट घोषित किए जा चुके हैं। यहां के 48 नगर निकायों में 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों के नेताओं को चुन लिया गया है। इन सभी की लिस्ट भी जारी कर दी गई है।
बीते 23 फरवरी को झारखंड में नगर निकाय चुनावों के लिए वोटिंग हुई। 27 फरवरी को इन वोटों की गिनती शुरू हुई। कई राउंड की गिनती के बाद लगभग सभी नगर निकायों का रिजल्ट आ गया लेकिन धनबाद का इलेक्शन रिजल्ट अगले दिन आया। अब झारखंड के सभी 48 नगर निकायों का रिजल्ट आ गया है। सभी जीते हुए प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ गए हैं।
झारखंड के 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों में मेयर और अध्यक्ष चुने गए हैं। आइए जानते हैं किस नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में किसने जीत दर्ज की है। देखें लिस्ट-
9 नगर निगम में कौन कहां से जीता
मेदिनीनगर
अरुणा शंकर (24,169)
नम्रता त्रिपाठी (21,047)
हजारीबाग
अरविंद राणा (23,500)
सरफराज अहमद (18,847)
गिरिडीह
प्रमिला मेहरा (38,091)
डॉ. शैलेंद्र चौधरी (23,492)
देवघर
रवि राउत (24,719)
रीता चौरसिया (19,571)
चास
भोलू पासवान (17,796)
अविनाश कुमार (14,827)
रांची
रोशनी खलखो (1,57,669)
रमा खलखो (1,43,306)
आदित्यपुर
संजय सरदार (24,615)
भुगलु सोरेन (16,820)
मानगो
सुधा गुप्ता (42,022)
संध्या सिंह (23,421)
नगर परिषद के विजेताओं की लिस्ट
गढ़वा
आशीष कुमार सोनी (7201)
संतोष केशरी (3790)
विश्रामपुर
गीता देवी (3071)
तारा खातून (2946)
चतरा
अताउर्रहमान (1492)
अमन साहू (4619)
झुमरीतलैया
रमेश हर्षधर (6,974)
राजेंद्र जायसवाल (6,149)
मधुपुर
दरकशां परवीन (10630)
मिति कुमारी (9641)
गोड्डा
सुशील रमानी (5265)
कामरान असर्फी (5014)
साहिबगंज
रामनाथ पासवान (11,660)
कपिल दास (8865)
पाकुड़
शबरी पाल (7816)
शेख सलीना सुल्ताना (5463)
दुमका
अभिषेक चौरसिया (6781)
अजय कुमार झा (6114)
मिहिजाम
जयश्री देवी (7807)
कविता देवी (4274)
चिरकुण्डा
सुनीता देवी (4557)
शुक्ला राय (3498)
फुसरो
निर्मला देवी (12,780)
ममता देवी (10,277)
रामगढ़
कुसुमलता (17605)
प्रिया कुमारी (11,113)
लोहरदगा
अनिल उरांव (9731)
पावन एक्का (8945)
गुमला
शकुंतला उरांव (7,600)
हर्षिता टोप्पो (4,432)
सिमडेगा
ओलीभर लकड़ा (4691)
अनिल कुमार तिर्की (4519)
चक्रधरपुर
सन्नी उरांव (11331)
विजय सिंह गागराई (10,270)
चाईबासा
नितिन प्रकाश (6978)
रमेश खिरवाल (6474)
कपाली
परवेज आलम (6266)
सरवर आलम (4349)
जुगसलाई
नौशीन खान (11563)
रिंकू सिंह (10843)
नगर पंचायत के विजेताओं की लिस्ट
श्री बंशीधरनगर
साधना देवी (3266)
लता देवी (2955)
मझिआंव
सुमित्रा देवी (3712)
नंदन सोनी (2387)
हुसैनाबाद
अजय कुमार भारती (2766)
ऊषा देवी (2706)
हरिहरगंज
कुमारी शीला चौधरी (7194)
आशा कुमारी (2217)
छतरपुर
अरविंद कुमार गुप्ता (5293)
मोहन कुमार (1239)
लातेहार
महेश सिंह (5374)
बिलासी टोपनों (4389)
कोडरमा
साजिद हुसैन (3863)
राजेश कुमार सिंह (2668)
डोमचांच
उमेश वर्मा (4245)
पप्पू मेहता (3320)
बड़कीसरैया
सैरया शोभा देवी (2012)
सुनीता देवी (1291)
धनवार
विनय संथालिया (3133)
रोबिन कुमार (1635)
महागामा
प्रबोध सोरेन (2818)
राकेश सोरेन (2282)
राजमहल
केताबुद्दीन शेख (4328)
भावना गुप्ता (3849)
बरहरवा
अर्पिता दास (6181)
बबीता कुमारी (4609)
बासुकीनाथ
वीणा देवी (4065)
मधुमिता देवी (1901)
जामताड़ा
आशा गुप्ता (6880)
रीना कुमारी (5906)
बुण्डू
जितेंद्र उरांव (4007)
राजेश उरांव (3198)
खूंटी
रानी टुटी (9177)
मनोनीत बोदरा (5298)
सरायकेला
मनोज कुमार चौधरी (1943)
प्रताप आदित्य सिंहदेव (1494)
चाकुलिया
सोमवारी सोरेन (3445)
चन्दना मुर्मू (2718)
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर