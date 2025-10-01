Jharkhand election commission order probe against jmm mla Dashrath Gagrai झारखंड में चुनाव आयोग का ऐक्शन, JMM विधायक पर लगा बड़ा आरोप; जांच का आदेश, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड न्यूज़

झारखंड के CEO के. रविकुमार ने रविवार को सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त को झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के विधायक दशरथ गगराई पर ऐक्शन लिया है। आयोग ने चुनाव के दौरान फर्जी पहचान पत्र इस्तेमाल करने के आरोप में विधायक के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया।

Mohammad Azam पीटीआई, रांचीWed, 1 Oct 2025 07:04 AM
झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के. रविकुमार ने रविवार को सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त को झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के विधायक दशरथ गगराई पर ऐक्शन लिया है। आयोग ने चुनाव के दौरान फर्जी पहचान पत्र इस्तेमाल करने के आरोप में विधायक के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया। रविकुमार ने बताया कि लालजी राम तियु नाम के व्यक्ति ने तीन बार खरसावां से विधायक रहे गगराई की पहचान पर सवाल उठाते हुए एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। आइए जानते हैं कि इस मामले पर जेएमएम विधायक गगराई का क्या कहना है।

इस मामले पर बात करते हुए जेएमएम विधायक ने आरोप को खारिज कर दिया। आरोपों को खारिज करते हुए विधायक ने कहा कि शिकायतकर्ता को सत्ता में बैठे लोगों पर ऐसे आरोप लगाने की आदत है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मैंने शिकायतकर्ता के हलफनामे के साथ शिकायत को सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह को जांच के लिए भेज दिया है। खुद को पूर्व सैनिक बताने वाले लालजी राम तियू ने आरोप लगाया कि दशरथ गगराई के नाम से वर्तमान में विधायक पद पर आसीन व्यक्ति वास्तव में रामकृष्ण गगराई हैं, जो असली दशरथ गगराई के बड़े भाई हैं। शिकायतकर्ता ने 18 सितंबर को दिए गए एक हस्ताक्षरित हलफनामे में यह दावा किया।

विधायक ने संपर्क करने पर बताया कि आरोप निराधार हैं। दशरथ गगराई ने दावा किया कि मैंने हलफनामे और दस्तावेज जमा किए हैं, जिनकी विधानसभा चुनावों में तीन बार जांच की जा चुकी है। आरोप बेबुनियाद हैं। दरअसल, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी शिकायतकर्ता अब जमानत पर बाहर हैं और सत्ता में बैठे लोगों पर ऐसे आरोप लगाने की उनकी आदत है। हालांकि, अब चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दे दिए हैं।