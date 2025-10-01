झारखंड में चुनाव आयोग का ऐक्शन, JMM विधायक पर लगा बड़ा आरोप; जांच का आदेश

झारखंड के CEO के. रविकुमार ने रविवार को सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त को झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के विधायक दशरथ गगराई पर ऐक्शन लिया है। आयोग ने चुनाव के दौरान फर्जी पहचान पत्र इस्तेमाल करने के आरोप में विधायक के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया।

झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के. रविकुमार ने रविवार को सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त को झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के विधायक दशरथ गगराई पर ऐक्शन लिया है। आयोग ने चुनाव के दौरान फर्जी पहचान पत्र इस्तेमाल करने के आरोप में विधायक के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया। रविकुमार ने बताया कि लालजी राम तियु नाम के व्यक्ति ने तीन बार खरसावां से विधायक रहे गगराई की पहचान पर सवाल उठाते हुए एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। आइए जानते हैं कि इस मामले पर जेएमएम विधायक गगराई का क्या कहना है।

इस मामले पर बात करते हुए जेएमएम विधायक ने आरोप को खारिज कर दिया। आरोपों को खारिज करते हुए विधायक ने कहा कि शिकायतकर्ता को सत्ता में बैठे लोगों पर ऐसे आरोप लगाने की आदत है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मैंने शिकायतकर्ता के हलफनामे के साथ शिकायत को सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह को जांच के लिए भेज दिया है। खुद को पूर्व सैनिक बताने वाले लालजी राम तियू ने आरोप लगाया कि दशरथ गगराई के नाम से वर्तमान में विधायक पद पर आसीन व्यक्ति वास्तव में रामकृष्ण गगराई हैं, जो असली दशरथ गगराई के बड़े भाई हैं। शिकायतकर्ता ने 18 सितंबर को दिए गए एक हस्ताक्षरित हलफनामे में यह दावा किया।