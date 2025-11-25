Hindustan Hindi News
Jharkhand, Elderly couple axed to death, one arrested
झारखंड में बुजुर्ग दंपति की गला काटकर हत्या, डायन का आरोप लगाकर मर्डर करने का शक

संक्षेप:

घटना नोवामुंडी प्रखंड के लिपुंगा गांव की है, जहां 72 वर्षीय सर्गिया बालमुचू और उनकी 65 वर्षीय पत्नी मुक्ता बालमुचू को मौत के घाट उतार दिया गया। शुरुआती जांच में हत्या की वजह डायन के आरोप में होना सामने आ रहा है।

Tue, 25 Nov 2025 09:01 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, चाईबासा
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से बुजुर्ग दंपति की गला काटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना नोवामुंडी प्रखंड के लिपुंगा गांव की है, जहां 72 वर्षीय सर्गिया बालमुचू और उनकी 65 वर्षीय पत्नी मुक्ता बालमुचू को मौत के घाट उतार दिया गया। शुरुआती जांच में हत्या की वजह डायन के आरोप में होना सामने आ रहा है। पुलिस जांच में जुटी हुई है।

जानकारी के मुताबिक, ग्रामीण दंपति की लाशें आंगन में पड़ी खटिया पर मिली थीं। घर के पास से गुजर रहे एक शख्स ने उन्हें आवाज दी, तो कोई जवाब नहीं मिलने पर चादर हटाई तो खून से लथपथ हालत में लाशें देखकर दंग रह गए। बुजुर्ग दंपति की मौत की खबर से पूरे गांव में सनसनी फैल गई।

अब तक की जानकारी में सामने आया है कि गांव में बीते समय से डायन-बिसाही से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। इस हत्याकांड के पीछे की वजह भी यही सामने आ रही है कि किसी ने बुजुर्ग दंपति की हत्या इसी शक में कर दी है। हालांकि पुलिस ने मामले की हर एंगल से छानबीन शुरू कर दी है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, डायन वाले विवाद के चलते गांव में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पंचायत ने दंपति पर जुर्माना लगाया था। पुलिस भी जांच में इस बात को ध्यान में रख रही है क्या बुजुर्ग की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उन लोगों ने जुर्माना का पैसा भरने से मना किया था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया था। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

पीटीआई के इनपुट भी शामिल हैं।

Jharkhand Crime News Murder
