झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत नाजुक; अब भी लाइफ सपोर्ट पर

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के एक नेता ने बताया कि सूबे के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत में सुधार नहीं है। उनकी स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है। उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। यह जानकारी रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के एक नेता ने दी। उन्होंने बताया कि रविवार की शाम को डॉक्टरों की एक टीम की ओर से मंत्री रामदास सोरेन का एपनिया टेस्ट किए जाने की संभावना है।

एपनिया जांच (Apnea Test) ब्रेन डेथ (बीडी) का निर्धारण करने के लिए एक अनिवार्य परीक्षण है। इस जांच से पता चलता है कि मस्तिष्क तंत्र काम कर रहा है या नहीं... झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने कहा कि रामदास सोरेन की हालत में कोई बदलाव नहीं आया है। उनकी हालत अब भी नाजुक है। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है।

झामुमो प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने बताया कि डॉक्टरों की एक टीम की ओर से रामदास सोरेन का एपनिया टेस्ट किए जाने की संभावना है। वरिष्ठ विशेषज्ञों की एक मल्टी डिस्पिनरी टीम उनकी स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। यह टीम रामदास सोरेन को गहन चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रही है।