झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन, 10 दिन में राज्य को दूसरा बड़ा शोक

अर्जुन मुंडा ने भी ट्वीट कर शोक जताया और लिखा कि झारखंड के शिक्षा मंत्री एवं घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन का निधन का अत्यंत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दे।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर, झारखंडFri, 15 Aug 2025 11:22 PM
झारखंड के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के मंत्री रामदास सोरेन का शुक्रवार की देर रात निधन हो गया। ब्रेन हेम्ब्रेज होने के बाद वे दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती थे। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के एक्स अकाउंट से उनके पुत्र ने उनके निधन की जानकारी दी।

शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन दो अगस्त को जमशेदपुर स्थित अपने आवास पर सुबह बाथरूम में गिर गए थे, इस वजह से उनके सर और हाथ में गंभीर चोटें आई थी। जिसके बाद उन्हें एयर एंबुलेंस से उसी दिन दिल्ली लाया गया और अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उन्होंने अंतिम सांस ली।

तीन बार विधायक बने, पिछली सरकार में भी मंत्री थे

रामदास सोरेन, हेमंत सोरेन की पिछली सरकार में भी मंत्री थे। उन्होंने घाटशिला से 2009, 2019 और 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव जीता। अगस्त 2024 में मंत्री चंपई सोरेन के इस्तीफा के बाद रामदास सोरेन को पहली बार मंत्री बनाया गया था। 2024 विधानसभा चुनाव में फिर से जीतने के बाद उन्हें सरकार में मंत्री बनाया गया और शिक्षा विभाग के साथ-साथ निबंधन विभाग का कार्य भार दिया गया।

सीएम सोरेन ने लिखा- ऐसे छोड़कर नहीं जाना था दादा..

उनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, ‘ऐसे छोड़कर नहीं जाना था रामदास दा… अंतिम जोहार दादा…'। बीते 10 दिनों में राज्य के लिए यह दूसरा बड़ा झटका है, इससे पहले महीने के शुरुआत में सीएम के पिता और झामुमो के संस्थापक शिबू सोरेन का निधन हुआ था।

उधर रामदास सोरेन के निधन की जानकारी देते हुए झामुमो के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल षडंगी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘रामदास सोरेन के लाखों चाहने वालों, शुभचिंतकों, कर्मठ कार्यकर्ताओं, स्कूली शिक्षा व निबंधन विभाग के सहयोगियों और हम सबके लिए एक व्यक्तिगत और अपूरणीय क्षति है। पूरा झामुमो परिवार इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के सभी चिकित्सकों और उनकी टीमों के सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने पिछले 2 अगस्त से लेकर आज तक दिन रात उन्हें ठीक करने के लिए बहुत मेहनत की लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे हम सब मजबूर हैं।’

पूर्व सीएम और भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने भी उनके निधन पर ट्वीट कर शोक जताया और लिखा कि ‘झारखंड के शिक्षा मंत्री एवं घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन का निधन का अत्यंत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दे एवं शोकाकुल परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे।’