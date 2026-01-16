रांची में ED और पुलिस आमने-सामने, 20 करोड़ का घोटाला; क्या है पूरा मामला

संक्षेप: पेयजल विभाग के पूर्व कर्मी संतोष कुमार के खिलाफ 20 करोड़ से अधिक के गबन के मामले में रांची पुलिस व एसीबी द्वारा जांच की जा रही थी। रांची पुलिस ने ही संतोष को जेल भी भेजा था। इस केस में मनी लाउंड्रिंग के आरोपों की जांच की गई तो तत्कालीन मंत्री, सचिव और विभागीय इंजीनियरों की भूमिका सामने आयी है।

पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड में भी ईडी व पुलिस आमने-सामने आ गई है। ईडी ने दावा किया है कि पेयजल विभाग के पूर्व कर्मी संतोष कुमार के खिलाफ 20 करोड़ से अधिक के गबन के मामले में रांची पुलिस व एसीबी द्वारा जांच की जा रही थी। रांची पुलिस ने ही संतोष को जेल भी भेजा था। इस केस में मनी लाउंड्रिंग के आरोपों की जांच की गई तो तत्कालीन मंत्री, सचिव व विभागीय इंजीनियरों की भूमिका सामने आयी है। ईडी के अधिकारियों का दावा है कि इस केस को प्रभावित करने की नीयत से ही केस के अनुसंधान पदाधिकारियों को टारगेट कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गई है।

एजेंसी का दावा है कि सोमवार को संतोष कुमार को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया भी नहीं गया था। लेकिन पूर्व के समन के आधार पर वह स्वयं एजेंसी के कार्यालय पहुंचा। इसके बाद एजेंसी के अफसरों ने उसके व उसकी पत्नी के खाते में आए पैसों के विषय में पूछताछ शुरू की तो वह सवालों के जवाब देने से इंकार करता रहा। इसी दौरान उसने शीशे की पानी बोतल उठाकर सिर पर खुद फोड़ा। ईडी के अफसरों का दावा है कि उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे गंभीर स्थिति में नहीं होने की बात कह घर जाने कहा। इसके बाद ईडी के अफसर उसे लेकर कार्यालय पहुंचे। तब उसने लिखित देकर कहा कि हाइपरटेंशन व बीपी के कारण उसने ऐसी हरकत की। इसके बाद उसे छोड़ दिया गया।