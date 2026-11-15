झारखंड की अर्थव्यवस्था 26 साल में तीन गुना बढ़ी, कितनी हुई प्रति व्यक्ति आय
खनिज संपदा से देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला झारखंड 26 वर्षों की विकास यात्रा में तीन गुना से अधिक बढ़कर पांच लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। प्रति व्यक्ति आय भी 1 लाख के पार पहुंच गई है।
खनिज संपदा से देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला झारखंड 26 वर्षों की विकास यात्रा में तीन गुना से अधिक बढ़कर पांच लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय भी एक लाख रुपये का आंकड़ा पार कर गई है और बजट बढ़कर 1.58 लाख करोड़ रुपये हो गया है। वित्तीय संकेतकों में आई यह मजबूती राज्य की बढ़ती आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। अब हेमंत सोरेन सरकार का जोर इस आर्थिक आधार को खनिज आधारित गतिविधियों से आगे ले जाकर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था (नॉलेज कैपिटल), एआई, आधुनिक विनिर्माण, तकनीक, कौशल और हरित विकास से जोड़ने पर है।
आर्थिक मजबूती और वैश्विक पहचान बनाने की इसी कड़ी में राज्य को जनवरी 2027 में स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाले विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन में इंडिया पवेलियन के तहत शामिल होने के लिए केंद्र सरकार से आमंत्रण मिला है। इसी बदलती आर्थिक रणनीति के तहत झारखंड अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी में है। भारत सरकार द्वारा दावोस सम्मेलन में सहभागिता के लिए भेजे गए आमंत्रण पर राज्य सरकार में विचार चल रहा है और जल्द ही सहमति भेजे जाने की उम्मीद है। यदि झारखंड इसमें शामिल होता है, तो यह राज्य के लिए वैश्विक निवेशकों, उद्योग समूहों और तकनीकी संस्थानों के सामने अपनी नई आर्थिक संभावनाएं रखने का महत्वपूर्ण अवसर होगा। इस बार राज्य की प्रस्तुति में खनिज संपदा के साथ नॉलेज इकोनॉमी, क्रिटिकल मिनरल, एआई, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल और ग्रीन इकोनॉमी जैसे क्षेत्र प्रमुखता से शामिल हो सकते हैं।
जीएसडीपी 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा
राज्य की आर्थिक प्रगति का सबसे बड़ा संकेत सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में हुई वृद्धि है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, वर्तमान कीमतों पर राज्य का जीएसडीपी वर्ष 2024-25 में 5,16,255 करोड़ रुपये रहा। वहीं, स्थिर कीमतों पर वास्तविक अर्थव्यवस्था का आकार 2011-12 के 1.50 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 3.03 लाख करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 2024-25 में राज्य की वास्तविक आर्थिक विकास दर 7.02 फीसदी रही, जबकि राष्ट्रीय विकास दर 6.5 फीसदी थी। इस प्रकार लगातार चौथे वर्ष राज्य की विकास दर सात फीसदी से अधिक रही, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।
2026 में 6 लाख करोड़ का अनुमान
आर्थिक सर्वेक्षण में वर्ष 2025-26 के लिए जीएसडीपी 5.61 लाख करोड़ और 2026-27 के लिए 6.08 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2026-27 के बजट में जीएसडीपी का अनुमान 6.24 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। राज्य की बढ़ती आर्थिक क्षमता का सीधा असर बजट के आकार में भी दिखता है। गठन के शुरुआती वित्तीय वर्ष 2001-02 में झारखंड का बजट लगभग 6,067 करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढ़कर 1,16,892 करोड़ रुपये हुआ और वर्ष 2026-27 में 1,58,560 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस तरह राज्य गठन के 26 वर्षों में बजट के आकार में 26 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।
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