यूनिफॉर्म,नंबर,नाम; रांची में ई-रिक्शा वालों की होगी अलग पहचान, ट्रैफिक सुधारने पर जोर

शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने, प्रमुख सड़कों एवं चौक-चौराहों पर यातायात को सुचारु करने, बेतरतीब ढंग से लगे बिजली के खंभों एवं उन पर लटके तारों को व्यवस्थित करने तथा विभिन्न मार्गों पर अनावश्यक कट्स को बंद करने का भी निर्देश दिया।

Dec 15, 2025 09:40 am ISTUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांची
मुख्यमंत्री ने रांची भ्रमण के बाद अधिकारियों को दिए गए निर्देश के बाद शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, चौक-चौराहों को सुव्यवस्थित करने और अन्य मामलों पर रविवार को उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। डीसी ने ई-रिक्शा (टोटो) चालकों का यूनिफॉर्म और वाहन के पीछे चालक का नाम व फोन नंबर बड़े अक्षरों में लिखने के निर्देश दिए। ई-रिक्शा के परिचालन से ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित नहीं होने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया। उन्हें ई-रिक्शा चालक संघ के साथ बैठक कर मार्ग निर्धारण, परिचालन अनुशासन एवं यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया।

शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने, प्रमुख सड़कों एवं चौक-चौराहों पर यातायात को सुचारु करने, बेतरतीब ढंग से लगे बिजली के खंभों एवं उन पर लटके तारों को व्यवस्थित करने तथा विभिन्न मार्गों पर अनावश्यक कट्स को बंद करने का भी निर्देश दिया। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा गया कि शहर की सुंदरता, सुरक्षा और आम नागरिकों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिजली के खंभों पर लटके अव्यवस्थित तारों को शीघ्र व्यवस्थित करने हेतु टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक करने का निर्देश दिया, ताकि संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके और शहर की छवि बेहतर बनाई जा सके।

निगरानी व्यवस्था मजबूत करने का निर्देश

महिला सुरक्षा को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने विशेष निर्देश देते हुए कहा कि भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों, प्रमुख बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों के आसपास एवं रात्रिकालीन समय में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने महिला सुरक्षा से संबंधित मामलों पर त्वरित कार्रवाई, नियमित पेट्रोलिंग, संवेदनशील स्थानों की पहचान तथा आवश्यकतानुसार निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए, ताकि महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

यातायात को सुगम बनाया जाएगा

बैठक में शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए संबंधित अंचल अधिकारियों को नगर निगम की टीम के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए संयुक्त रूप से कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया, ताकि सड़कों, फुटपाथों एवं सार्वजनिक स्थलों पर अवैध अतिक्रमण हटाकर आमजन को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके।

बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला प्रशासन रांची शहर को अतिक्रमण मुक्त, यातायात की दृष्टि से सुगम, नागरिकों के लिए सुरक्षित तथा सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य करेगा। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार रांची शहर में आवागमन व्यवस्था, नागरिक सुविधाओं तथा आमजन के जीवन को और अधिक सुगम, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव, एसएसपी राकेश रंजन, सिटी एसपी गौतम राणा, ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह, ग्रामीण एसपी पुष्कर राणा समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
