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झारखंड: काम से लौटा तो पत्नी को संदिग्ध हालत में पाया, पति ने बीवी के यार को कुल्हाड़ी से काट डाला

By Ratan Gupta
हिन्दुस्तान, दुमका
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झारखंड के दुमका जिले में कथित अवैध संबंध के शक में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ मौजूद युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि आरोपी फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।

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अवैध संबंध में हत्या, प्रतीकात्मक तस्वीर

झारखंड के दुमका जिले में कथित अवैध संबंध के शक में एक युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। वारदात मसलिया थाना क्षेत्र के जामजोरी गांव में शुक्रवार देर रात हुई। पुलिस के मुताबिक, मजदूरी कर बाहर से लौटे पति ने अपनी पत्नी को एक युवक के साथ संदिग्ध परिस्थिति में देखा। इसके बाद गुस्से में उसने युवक पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि आरोपी घटना के बाद फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।

मृतक की पहचान मसलिया थाना क्षेत्र के बड़ा चापुड़िया निवासी जॉन देवराज दत्ता के रूप में हुई है। वहीं आरोपी की पहचान सुभाष मुर्मू के रूप में हुई है, जो मूल रूप से जामताड़ा जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के आगैया खेडडंगाल गांव का रहने वाला है। उसकी शादी कुछ वर्ष पहले जामजोरी गांव में हुई थी और वह परिवार का भरण-पोषण करने के लिए अक्सर जिले से बाहर मजदूरी करता था।

पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, सुभाष की गैरमौजूदगी के दौरान उसकी पत्नी और जॉन देवराज दत्ता के बीच कथित तौर पर प्रेम संबंध बन गए थे। बताया जा रहा है कि दोनों लंबे समय से एक-दूसरे के संपर्क में थे। सुभाष को भी इस संबंध की जानकारी मिल चुकी थी और वह काफी समय से दोनों को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था।

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शुक्रवार रात उसकी पत्नी अपने मायके के पास एक रिश्तेदार के घर रुकी हुई थी। वहीं जॉन देवराज दत्ता भी मौजूद था। आरोप है कि देर रात सुभाष वहां पहुंचा और उसने दोनों को संदिग्ध स्थिति में देख लिया। इसके बाद उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने घर के भीतर खाट पर सो रहे जॉन देवराज के सिर पर कुल्हाड़ी से कई वार कर दिए। वार इतना जोरदार था कि युवक गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा।

शोर सुनकर आरोपी की पत्नी बीच-बचाव के लिए पहुंची, लेकिन सुभाष ने उसके साथ भी मारपीट की। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल जॉन देवराज को पहले स्थानीय स्तर पर इलाज के लिए ले जाया गया। बाद में उसे बेहतर इलाज के लिए दुमका के फुलो-झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलने पर नगर थाना और मसलिया थाना पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और बाद में परिजनों को सौंप दिया। मृतक के पिता के बयान के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। फरार आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है।

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इस बीच जांच में यह भी सामने आया है कि मृतक जॉन देवराज दत्ता का आपराधिक इतिहास रहा है। मसलिया थाना प्रभारी राजेश रंजन ने बताया कि उसके खिलाफ पहले आर्म्स एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत मामले दर्ज हो चुके थे और वह दो बार जेल भी जा चुका था। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस हत्या की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है। शुरुआती जांच में घटना का कारण कथित अवैध संबंध का विवाद माना जा रहा है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष साक्ष्यों और जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल पुलिस आरोपी सुभाष मुर्मू की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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