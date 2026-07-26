झारखंड: काम से लौटा तो पत्नी को संदिग्ध हालत में पाया, पति ने बीवी के यार को कुल्हाड़ी से काट डाला

झारखंड के दुमका जिले में कथित अवैध संबंध के शक में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ मौजूद युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि आरोपी फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।

झारखंड के दुमका जिले में कथित अवैध संबंध के शक में एक युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। वारदात मसलिया थाना क्षेत्र के जामजोरी गांव में शुक्रवार देर रात हुई। पुलिस के मुताबिक, मजदूरी कर बाहर से लौटे पति ने अपनी पत्नी को एक युवक के साथ संदिग्ध परिस्थिति में देखा। इसके बाद गुस्से में उसने युवक पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि आरोपी घटना के बाद फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।

मृतक की पहचान मसलिया थाना क्षेत्र के बड़ा चापुड़िया निवासी जॉन देवराज दत्ता के रूप में हुई है। वहीं आरोपी की पहचान सुभाष मुर्मू के रूप में हुई है, जो मूल रूप से जामताड़ा जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के आगैया खेडडंगाल गांव का रहने वाला है। उसकी शादी कुछ वर्ष पहले जामजोरी गांव में हुई थी और वह परिवार का भरण-पोषण करने के लिए अक्सर जिले से बाहर मजदूरी करता था।

पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, सुभाष की गैरमौजूदगी के दौरान उसकी पत्नी और जॉन देवराज दत्ता के बीच कथित तौर पर प्रेम संबंध बन गए थे। बताया जा रहा है कि दोनों लंबे समय से एक-दूसरे के संपर्क में थे। सुभाष को भी इस संबंध की जानकारी मिल चुकी थी और वह काफी समय से दोनों को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था।

शुक्रवार रात उसकी पत्नी अपने मायके के पास एक रिश्तेदार के घर रुकी हुई थी। वहीं जॉन देवराज दत्ता भी मौजूद था। आरोप है कि देर रात सुभाष वहां पहुंचा और उसने दोनों को संदिग्ध स्थिति में देख लिया। इसके बाद उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने घर के भीतर खाट पर सो रहे जॉन देवराज के सिर पर कुल्हाड़ी से कई वार कर दिए। वार इतना जोरदार था कि युवक गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा।

शोर सुनकर आरोपी की पत्नी बीच-बचाव के लिए पहुंची, लेकिन सुभाष ने उसके साथ भी मारपीट की। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल जॉन देवराज को पहले स्थानीय स्तर पर इलाज के लिए ले जाया गया। बाद में उसे बेहतर इलाज के लिए दुमका के फुलो-झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलने पर नगर थाना और मसलिया थाना पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और बाद में परिजनों को सौंप दिया। मृतक के पिता के बयान के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। फरार आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है।