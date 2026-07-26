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मंईयां सम्मान योजना में घोटाला! रेलवे कर्मचारी और शिक्षकों की पत्नियां भी ले रही थीं सरकारी पैसा

By Ratan Gupta
हिन्दुस्तान, दुमका
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झारखंड के दुमका जिले में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बीडीओ की जांच में रेलवे कर्मचारी, सरकारी शिक्षक, पारा शिक्षक, पोषण सखी, एएनएम और चौकीदार की पत्नियों समेत कई लोगों के नियम विरुद्ध योजना का लाभ लेने का मामला सामने आया। 

Jharkhand CM Hemant soren Maiyan samman yojana
मंईया सम्मान योजना की लाभार्थी संग सीएम हेमंत सोरेन

Maiya Samman Yojana Fraud: झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में दुमका जिले से बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ है कि कई महिलाएं नियमों को दरकिनार कर योजना का लाभ ले रही थीं। इनमें रेलवे कर्मचारी और सरकारी शिक्षकों की पत्नियों के अलावा पारा शिक्षकों की पत्नियां, पोषण सखी, एएनएम और चौकीदार जैसे सरकारी व्यवस्था से जुड़े लोगों के परिवार भी शामिल हैं। मामले का खुलासा होने के बाद प्रशासन ने फर्जी लाभुकों को योजना से बाहर कर उनसे अब तक ली गई राशि वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, शनिवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) राजेश कुमार सिन्हा ने शिकायत मिलने के बाद विभिन्न गांवों में लाभुकों का भौतिक सत्यापन कराया। जांच के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए, जिनमें लाभार्थियों ने पात्रता नहीं होने के बावजूद मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ लिया।

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जांच में हरिपुर पंचायत के पूतका गांव की मीतू कुमारी का मामला सामने आया। मीतू पर आरोप है कि वह मंईयां सम्मान योजना का लाभ लेने के साथ-साथ लाल राशन कार्ड पर सरकारी अनाज भी उठा रही थीं, जबकि उनके पति तापस दास पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रेलवे विभाग में कार्यरत हैं। नियमों के अनुसार ऐसी स्थिति में योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

इसी तरह विलकांदी पंचायत के जयतड़ा गांव में पार्थप्रतिम गोस्वामी की पत्नी शिल्पी चक्रवर्ती का नाम भी जांच में सामने आया। आरोप है कि वह ग्रीन राशन कार्ड का लाभ ले रही थीं, जबकि उनके पति सरकारी शिक्षक हैं। दक्षिणजोल पंचायत के सुजानपुर गांव की रिया घोष की शादी एक वर्ष पहले एक सरकारी शिक्षक से हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वह मंईयां सम्मान योजना का लाभ उठा रही थीं।

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बीडीओ की जांच में यह भी सामने आया कि दो पारा शिक्षकों की पत्नियां, चार पोषण सखी, एक एएनएम और एक चौकीदार के परिवार भी नियमों के विपरीत योजना का लाभ ले रहे थे। इसके अलावा पाथरा गांव में पति-पत्नी द्वारा अलग-अलग राशन कार्ड के जरिए सरकारी लाभ लेने का मामला भी पकड़ा गया।

प्रशासन ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए फर्जी लाभुकों को तत्काल योजना से विमुक्त कर दिया है। साथ ही उन्हें अब तक प्राप्त सरकारी राशि वापस करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। राशन कार्ड से जुड़े मामलों में भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया कि पात्रता की जांच लगातार जारी रहेगी और जो भी व्यक्ति गलत जानकारी देकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेता पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना ही अभियान का उद्देश्य है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


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