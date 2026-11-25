झारखंड में 500 लोगों पर FIR दर्ज, गांव वालों ने पुलिस पर बरसाए थे पत्थर; क्या है मामला?
झारखंड के दुमका जिले में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रस्तावित कोयला ब्लॉक परियोजना के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर कथित तौर पर पथराव करने के आरोप में करीब 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
झारखंड के दुमका जिले में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रस्तावित कोयला ब्लॉक परियोजना के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर कथित तौर पर पथराव करने के आरोप में करीब 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक, इस झड़प में 19 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिनमें से 12 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है।
कोयला ब्लॉक परियोजना के विरोध में क्यों हुआ विवाद?
यह पूरा मामला दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के बादलपाड़ा-कल्याणपुर इलाके का है। यहां हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPGCL) को कल्याणपुर-बादलपाड़ा कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया है। कंपनी की ओर से इस क्षेत्र में परियोजना से जुड़ी गतिविधियों के लिए सर्वे और ग्रामसभा की बैठक आयोजित की जा रही थी।
कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक, इसी सिलसिले में अधिकारियों की एक टीम रविवार को इलाके में पहुंची थी। HPGCL के जनरल मैनेजर सागर सिंह मीणा ने बताया कि टीम सर्वे करने और ग्रामसभा की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान ग्रामीणों का एक समूह कथित तौर पर आक्रामक हो गया और कंपनी के अधिकारियों पर हमला कर दिया।
कंपनी के अधिकारी को बनाया बंधक, पुलिस पहुंची तो हुई झड़प
कंपनी के जनरल मैनेजर सागर सिंह मीणा के मुताबिक, प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट की। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें लाठी-डंडों और पत्थरों से पीटा गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने उन्हें एक जलाशय में धकेल दिया, जहां वह बेहोश हो गए।
अधिकारियों के मुताबिक, रविवार रात पुलिस को सूचना मिली कि कंपनी के एक अधिकारी को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया है। इसके बाद पुलिस की टीम उन्हें बचाने के लिए बादलपाड़ा-कल्याणपुर इलाके में पहुंची। इसी दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच टकराव हो गया। आरोप है कि ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके, जिसमें 19 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनमें से 12 को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
सोमवार सुबह सागर सिंह मीणा एक सुनसान जगह पर मिले। कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें वहां से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि हमले के दौरान उन्हें काफी चोटें आई थीं और वह बेहोश हो गए थे।
500 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR, जांच में जुटी पुलिस
इस मामले में शिकारीपाड़ा प्रखंड के अंचल अधिकारी कपिलदेव ठाकुर की शिकायत पर सोमवार को एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने करीब 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
शिकारीपाड़ा थाने के प्रभारी ने PTI को बताया कि आरोपियों पर सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप हैं। पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक, घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दुमका में कोयला ब्लॉक परियोजना को लेकर ग्रामीणों के विरोध और पुलिस के साथ हुई हिंसक झड़प का मामला जांच के दायरे में है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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