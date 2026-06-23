झारखंड में 291 आदिवासी टोलों तक पहुंचेगा पीने का पानी, 4 हजार से ज्यादा परिवारों को लाभ
झारखंड के 11 जिलों में पीवीटीजी बहुल टोलों को चिह्नित कर पीने का पानी उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है। इसके जरिए 4 हजार से ज्यादा परिवारों को लाभ मिलेगा।
झारखंड के 291 आदिवासी टोलों तक पीने का पानी पहुंचाने की योजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है। राज्य के 11 जिलों में स्थित ये सभी टोले उन क्षेत्रों में शुमार हैं, जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) चिह्नित किया गया है। इन टोलों में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम-जन मन) के तहत 320 नई सौर आधारित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं चलाई जाएंगी। इन योजनाओं का प्रस्ताव मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में 15 जून को हुई अपेक्ट कमेटी की बैठक में रखा गया, जिसमें स्वीकृति दी गई।
हजार से ज्यादा परिवारों को लाभ
जल जीवन मिशन के तहत प्रस्तावित इन योजनाओं से 4603 पीवीटीजी परिवारों को सीधा लाभ मिलने का अनुमान है। सबसे अधिक मेदिनीनगर की 2040 पीवीटीजी बस्तियों को लाभ पहुंचेगा। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए करीब 20.98 करोड़ रुपए अनुमानित लागत है। इसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस (ओएंडएम) लागत शामिल नहीं है। इस राशि में केंद्र और राज्य का हिस्सा क्रम 50-50 प्रतिशत यानी 10.49 करोड़-10.49 करोड़ रुपए होगा। सर्वाधिक योजनाएं मेदिनीनगर जिले में प्रस्तावित हैं, जहां 129 योजनाओं को स्वीकृति मिली है।
संताल परगना के तीन जिले दुमका, गोड्डा और पाकुड़ को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के निर्देश पर 19 जून 2025 को कल्याण, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने संयुक्त रूप से जिला स्तर पर उपायुक्तों के निर्देशन में सर्वेक्षण कराया था। संयुक्त सर्वेक्षण में यह चिह्नित किया गया कि राज्य की 320 मौजूदा जलापूर्ति योजनाओं से वे कौन-कौन से पीवीटीजी टोले हैं, जो अब भी पेयजल आपूर्ति व्यवस्था से वंचित हैं।
सर्वेक्षण के आधार पर 11 जिलों के उपायुक्तों ने संयुक्त प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराया था। सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि 11 जिलों में कुल 291 पीवीटीजी टोले हैं, जिन्हें पेयजल आपूर्ति सुविधा नहीं मिल सकी है। इस सर्वे के आधार पर वंचित आदिवासी टोलों तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए कुल 320 नई सौर ऊर्जा आधारित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया गया।
279 योजना सामुदायिक तो 41 घर कनेक्शन की
चयनित 291 आदिवासी टोलों में से 260 ऐसे हैं, जहां 20 से कम घर हैं। इन टोलों के लिए 279 योजनाओं को बिना हाउसहोल्ड कनेक्शन अर्थात सामुदायिक जलापूर्ति के लिए प्रस्तावित है। वहीं 31 टोलों में 20 से अधिक पीवीटीजी परिवार हैं। इनके लिए 41 योजनाएं हाउसहोल्ड कनेक्शन के साथ निर्मित करने का प्रस्ताव है, ताकि घर-घर तक नल से जल पहुंचाया जा सके।
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अदिति शर्मा
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