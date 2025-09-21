Jharkhand double murder case Accused killed both with a wooden hammer shocking police झारखंड डबल मर्डर में खुलासा; आरोपी ने लकड़ी के हथौड़े से मार डाला दोनों को, वजह जान पुलिस भी सन्न, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड डबल मर्डर में खुलासा; आरोपी ने लकड़ी के हथौड़े से मार डाला दोनों को, वजह जान पुलिस भी सन्न

झारखंड में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दादी-पोती की हत्या मामले में घर के जमाई को गिरफ्तार किया है, जो अपने ससुराल में रहता था। परिवार के लोगों से पूछताछ के दौरान जमाई राजू के हाव-भाव संदिग्ध लगे। पूछताछ में वह टूट गया और दोनों की हत्या करने की बात कबूल कर ली।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, दुमकाSun, 21 Sep 2025 09:14 PM
दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के अमचुआ गांव में हुए दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने रविवार को एक मृतक के पति को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार रात को एक घर में दादी-पोती की हत्या कर दी गई थी। दादी की पहचान 71 साल की सोना बस्के और उनकी पोती की पहचान 19 साल की सोना मुर्मू के रूप में हुई थी।

एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने पीटीआई-भाषा को बताया कि हत्या के सिलसिले में सोना मुर्मू के पति राजू सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सोना मुर्मू के पिता बाबूजी मुर्मू की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया। उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों से पूछताछ की गई।

पूछताछ के दौरान घर के जमाई राजू के हाव-भाव संदिग्ध पाए गए। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों ने संदेह को और बढ़ा दिया। इसके बाद जब उससे पूछताछ शुरू की गई तो वह टूट गया। उसने अपनी पत्नी की हत्या करने की बात कबूल कर ली। उसने अपनी दादी सास को भी मार डाला, जिन्होंने उसे बचाने की कोशिश की थी।

काठीकुंड थाना क्षेत्र के जलवाडूबा निवासी राजू अपने ससुराल में रहता था। पुलिस के अनुसार, उसने बताया कि शुक्रवार को फुटबॉल खेलने के बाद वह थका हुआ घर लौटा था। उसी दौरान उसकी पत्नी ने उससे झगड़ा शुरू कर दिया तो वह भड़क गया। उसने दावा किया कि इसी वजह से उसने उसकी हत्या कर दी। इस दौरान उसकी दादी बचाने आई तो उसे भी मार डाला।

जरा सी बात पर दो लोगों की हत्या करने की बात सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। एसपी खेरवार ने कहा कि हत्या में इस्तेमाल किया गया लकड़ी का हथौड़ा और खून से सनी राजू की टी-शर्ट को बरामद कर लिया गया है।