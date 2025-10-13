Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand doctor gets Rs 2 cr extortion threat

झारखंड के डॉक्टर से 2 करोड़ की मांग, दुबई से कॉल करने का दावा; जान से मारने की धमकी

झारखंड के एक डॉक्टर से जबरन वसूली के लिए फोन पर धमकी देने का मामला सामने आया है। डॉक्टर का दावा है कि दुबई से कॉल करने का दावा करने वाले एक अज्ञात व्यक्ति ने उनसे 2 करोड़ रुपए की मांग की है। पैसे नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, रांचीMon, 13 Oct 2025 08:20 PM
झारखंड के एक डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें दुबई से कॉल करने का दावा करने वाले एक अज्ञात व्यक्ति से 2 करोड़ रुपये की जबरन वसूली की धमकी मिली है। अधिकारियों ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर समित लाल ने रांची के अरगोड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें फोन कॉल और टेक्स्ट मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है।

अरगोड़ा थाना प्रभारी अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि डॉक्टर लाल ने अपनी शिकायत में बताया है कि उन्हें कॉल और मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकी और 2 करोड़ रुपए की फिरौती देने की मांग की गई है।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की झारखंड इकाई ने इस घटना की निंदा की और राज्य सरकार से आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की।

आईएमए सदस्यों ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि यह घटना न केवल डॉक्टर लाल के लिए चिंता का विषय है, बल्कि पूरे चिकित्सा जगत के लिए बेहद भयावह और असुरक्षा का विषय है। इसलिए, हम आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग करते हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
