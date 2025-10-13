झारखंड के डॉक्टर से 2 करोड़ की मांग, दुबई से कॉल करने का दावा; जान से मारने की धमकी
झारखंड के एक डॉक्टर से जबरन वसूली के लिए फोन पर धमकी देने का मामला सामने आया है। डॉक्टर का दावा है कि दुबई से कॉल करने का दावा करने वाले एक अज्ञात व्यक्ति ने उनसे 2 करोड़ रुपए की मांग की है। पैसे नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है।
झारखंड के एक डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें दुबई से कॉल करने का दावा करने वाले एक अज्ञात व्यक्ति से 2 करोड़ रुपये की जबरन वसूली की धमकी मिली है। अधिकारियों ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर समित लाल ने रांची के अरगोड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें फोन कॉल और टेक्स्ट मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है।
अरगोड़ा थाना प्रभारी अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि डॉक्टर लाल ने अपनी शिकायत में बताया है कि उन्हें कॉल और मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकी और 2 करोड़ रुपए की फिरौती देने की मांग की गई है।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की झारखंड इकाई ने इस घटना की निंदा की और राज्य सरकार से आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की।
आईएमए सदस्यों ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि यह घटना न केवल डॉक्टर लाल के लिए चिंता का विषय है, बल्कि पूरे चिकित्सा जगत के लिए बेहद भयावह और असुरक्षा का विषय है। इसलिए, हम आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग करते हैं।