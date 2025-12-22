Hindustan Hindi News
लापरवाही की सजा, झारखंड में डायल 108 एंबुलेंस संचालित करने वाली कंपनी पर ऐक्शन

संक्षेप:

Dec 22, 2025 09:30 am ISTUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड में डायल 108 एंबुलेंस का संचालन कर रही कंपनी ‘सम्मान फाउंडेशन’ को सेवाओं में लापरवाही पर डिबार किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा है कि 108 एंबुलेंस का संचालन बहुत ही खराब हो गया है। आपात स्थिति में मरीजों को परेशानी हो रही है। बता दें कि आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने 18 दिसंबर के अंक में ‘108 एंबुलेंस : आफत की बला तड़पता रहा वृद्ध, पर नहीं पहुंची’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। बताया गया था कि कैसे रांची रेलवे स्टेशन के बाहर दुर्घटना का शिकार एक बुजुर्ग दर्द से तड़प रहे थे। उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 एंबुलेंस को कई बार फोन किया जा रहा था। लेकिन सुबह 7 से 7:45 बजे तक एंबुलेंस नहीं पहुंची तो चुटिया थाना की टीम ने उन्हें गुरुनानक अस्पताल तक पहुंचाया था।

लेकिन 108 का संचालन कर रही एजेंसी से काम संभल नहीं रहा है। कंपनी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के समय काफी कम रेट पर जाकर काम ले लिया। लेकिन अब वह संचालन नहीं कर पा रही है। उसे हटाकर किसी अच्छी एजेंसी को काम दिया जाएगा।

सम्मान फाउंडेशन की व्यवस्था से उसके कर्मियों में भी काफी नाराजगी है। 108 एंबुलेंस कर्मचारी संघ का आरोप है कि उन्हें कई महीनों तक वेतन नहीं दिया जाता है, जिससे उनके घरों में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे ये कर्मचारी अब सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। संघ के नेताओं का कहना है कि उनसे लगातार 18-18 घंटे ड्यूटी ली जा रही है। हैरानी की बात यह है कि इस अतिरिक्त काम के लिए न तो कोई ‘ओवरटाइम’ दिया जाता है और न ही साप्ताहिक अवकाश।

जब कोई कर्मचारी अपनी आवाज उठाता है, तो उसे सीधे तौर पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने तो सम्मान फाउंडेशन पर जान से मारने की धमकियां देने का आरोप लगाया था। उनका कहना है कि कंपनी द्वारा कई महीनों से उन्हें दबाव, साजिश और जानलेवा धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रमिक हितों और कर्मचारियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने के कारण न केवल उन्हें निलंबित किया गया, बल्कि झूठे आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कर आंदोलन को दबाने का भी प्रयास किया गया।

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने अप्रैल माह में इमरजेंसी एंबुलेंस सर्विस के तहत सम्मान फाउंडेशन को 15 अप्रैल तक व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए थे। रिस्पांस टाइम, जो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में 35 और शहरी में 25 मिनट है, उसे कम करने को कहा था। लेकिन स्थिति ठीक नहीं है। समीक्षा के दौरान पता चला कि 543 में से 174 एंबुलेंस ऑफरोड है, जिसे 15 अप्रैल तक ऑनरोड करने की हिदायत दी गई थी। पर आज भी 63 एंबुलेंस ऑफरोड हैं। समीक्षा में अपर मुख्य सचिव ने कंपनी को शोकॉज करते हुए 20 लाख का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी थी।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Jharkhand News Ranchi News
