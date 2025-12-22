लापरवाही की सजा, झारखंड में डायल 108 एंबुलेंस संचालित करने वाली कंपनी पर ऐक्शन

संक्षेप: स्वास्थ्य मंत्री ने इस घटना पर दुख जताया और कहा कि सरकार हर हाल में राज्यवासियों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा देने का प्रयास कर रही है। लेकिन 108 का संचालन कर रही एजेंसी से काम संभल नहीं रहा है। कंपनी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के समय काफी कम रेट पर जाकर काम ले लिया।

झारखंड में डायल 108 एंबुलेंस का संचालन कर रही कंपनी ‘सम्मान फाउंडेशन’ को सेवाओं में लापरवाही पर डिबार किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा है कि 108 एंबुलेंस का संचालन बहुत ही खराब हो गया है। आपात स्थिति में मरीजों को परेशानी हो रही है। बता दें कि आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने 18 दिसंबर के अंक में ‘108 एंबुलेंस : आफत की बला तड़पता रहा वृद्ध, पर नहीं पहुंची’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। बताया गया था कि कैसे रांची रेलवे स्टेशन के बाहर दुर्घटना का शिकार एक बुजुर्ग दर्द से तड़प रहे थे। उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 एंबुलेंस को कई बार फोन किया जा रहा था। लेकिन सुबह 7 से 7:45 बजे तक एंबुलेंस नहीं पहुंची तो चुटिया थाना की टीम ने उन्हें गुरुनानक अस्पताल तक पहुंचाया था।

स्वास्थ्य मंत्री ने इस घटना पर दुख जताया और कहा कि सरकार हर हाल में राज्यवासियों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा देने का प्रयास कर रही है। लेकिन 108 का संचालन कर रही एजेंसी से काम संभल नहीं रहा है। कंपनी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के समय काफी कम रेट पर जाकर काम ले लिया। लेकिन अब वह संचालन नहीं कर पा रही है। उसे हटाकर किसी अच्छी एजेंसी को काम दिया जाएगा।

सम्मान फाउंडेशन की व्यवस्था से उसके कर्मियों में भी काफी नाराजगी है। 108 एंबुलेंस कर्मचारी संघ का आरोप है कि उन्हें कई महीनों तक वेतन नहीं दिया जाता है, जिससे उनके घरों में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे ये कर्मचारी अब सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। संघ के नेताओं का कहना है कि उनसे लगातार 18-18 घंटे ड्यूटी ली जा रही है। हैरानी की बात यह है कि इस अतिरिक्त काम के लिए न तो कोई ‘ओवरटाइम’ दिया जाता है और न ही साप्ताहिक अवकाश।

जब कोई कर्मचारी अपनी आवाज उठाता है, तो उसे सीधे तौर पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने तो सम्मान फाउंडेशन पर जान से मारने की धमकियां देने का आरोप लगाया था। उनका कहना है कि कंपनी द्वारा कई महीनों से उन्हें दबाव, साजिश और जानलेवा धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रमिक हितों और कर्मचारियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने के कारण न केवल उन्हें निलंबित किया गया, बल्कि झूठे आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कर आंदोलन को दबाने का भी प्रयास किया गया।