धनबाद से बेंगलुरु को जोड़ने वाली ट्रेन क्यों हो गई बंद? दो और ट्रेनों पर मंडराया खतरा

धनबाद-यशवंतपुर (बेंगलुरु) स्पेशल ट्रेन एक झटके में बंद हो गई। ट्रेन की समय सारिणी पर सवाल खड़े करते हुए ट्रेन के फेरे नहीं बढ़ाए गए। यशवंतुपर के लिए मिली स्पेशल ट्रेन से हाथ धोने के बाद धनबाद स्टेशन से दो और ट्रेनें फिसलती नजर आ रही हैं। धनबाद से जम्मूतवी के लिए चल रही द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 12 अगस्त और धनबाद-चंडीगढ़ द्विसाप्ताहिक स्पेशल 15 अगस्त को अंतिम फेरा लगाएगी। यदि दोनों ट्रेनों के फेरे नहीं बढ़ाए गए तो धनबाद से ये ट्रेनें छिन सकती हैं।

जुलाई के अंत में आनन-फानन में जम्मूतवी और चंडीगढ़ की स्पेशल ट्रेनों के चार-चार फेरे बढ़ाए गए थे, जबकि जम्मूतवी के लिए चल रही स्पेशल हर ट्रिप में 100 प्रतिशत यात्री के साथ चल रही है। पहले दोनों ट्रेनें गरीब रथ एक्सप्रेस की बोगियों से चल रही थीं। गरीब रथ की रेक पर रेलवे बोर्ड की पाबंदी के बाद दोनों ट्रेनों के लिए धनबाद डिवीजन को अलग से रेक भी मिल चुकी हैं। ऐसे में दोनों ट्रेनों के सिर्फ चार फेरे बढ़ाए जाने के फैसले पर सवाल उठना लाजिमी है। एडवांस बुकिंग के लिए स्पेशल ट्रेन का विकल्प नहीं मिलने के कारण जब एकाएक विशेष ट्रेन चलती है तो कई बार स्पेशल ट्रेन को यात्री नहीं मिल पाते हैं।

इस सप्ताह से ट्रेनों में दिवाली और छठ की शुरू होगी बुकिंग जब से एडवांस बुकिंग की अवधि 60 दिन की गई है तब से अग्रिम बुकिंग के लिए होड़ मची है। त्योहार में तो एडवांस बुकिंग और तेज हो जाती है। दुर्गा पूजा के बाद काम पर लौटने वाले 60 दिन पहले टिकट बुक कर रहे हैं जैसे पहले व्यस्त मौसम में तत्काल के लिए टिकटों की बुकिंग होती थी। सोमवार से शुरू हो रहे नए सप्ताह में देश की सभी लंबी दूरी की ट्रेनों में अक्तूबर के लिए दीपावली और छठ की बुकिंग की मारामारी रहने वाली है। खासकर महानगर और बड़े शहरों से बिहार और झारखंड आने वाली ट्रेनों में बुकिंग लाइन खुलते ही सभी सीटें बुक हो जाएंगी।