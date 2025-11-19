झारखंड के शख्स के साथ साइबर धोखा, म्यांमार में बना बंधक, मां की सरकर से ये अपील

संक्षेप: राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष (झारखंड श्रम विभाग) की टीम लीडर, शिखा लकड़ा ने बुधवार को न्यूज एजेंसी को बताया कि मोहम्मद शाहजेब रहमान की मां, निशत अफरोज ने 12 नवंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी।

झारखंड के धनबाद का एक शख्स म्यांमार में साइबर अपराधियों के जाल में फंस गया है। इन अपराधियों ने उसे कथित तौर पर उसे बंधक बना लिया है। इस बात की खबर भारत सरकार के पास पहंचने के बाद उसकी सुरक्षित स्वदेश वापसी की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष (झारखंड श्रम विभाग) की टीम लीडर, शिखा लकड़ा ने बुधवार को न्यूज एजेंसी को बताया कि मोहम्मद शाहजेब रहमान की मां, निशत अफरोज ने 12 नवंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। सीएमओ (CMO) के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए, उन्होंने तुरंत ही युवक को छुड़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।

शिखा लकड़ा ने बताया, "धनबाद जिले के भूली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आजादनगर की रहने वाली निशत अफरोज ने शिकायत की थी कि उनके 26 वर्षीय बेटे को म्यांमार के म्यावाडी में एक साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क के संचालकों ने बंधक बना रखा है।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके बेटे को पैसों के लिए टॉर्चर किया जा रहा था और वे पहले ही $2$ लाख रुपये से ज्यादा भेज चुके थे। लकड़ा ने कहा कि संचालक और पैसों की मांग कर रहे हैं और उसे मारने और उसके अंग बेचने की धमकी दे रहे हैं। अधिकारी ने आगे बताया कि शिकायत के अनुसार, मोहम्मद शाहजेब रहमान बेंगलुरु में एक आईटी फर्म में काम कर रहा था, उसको विदेश में आकर्षक नौकरी के बहाने फंसाया गया और दिसंबर 2024 में भारत से बाहर ले जाया गया।

लकड़ा ने कहा, "बाद में उसने एक नए व्हाट्सएप नंबर के जरिए अपनी मां से संपर्क किया, लेकिन वह अपना ठिकाना बताने में असमर्थ था। 9 अक्टूबर को उसने टेलीग्राम के माध्यम से एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया था कि म्यांमार के म्यावाडी क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने उसे बंधक बना रखा है और टॉर्चर कर रहे हैं। उसे छोड़ने के लिए 2,20,000 की फिरौती मांगी गई थी।" उनकी मां ने दावा किया कि उन्होंने ऑपरेटर की ओर से भेजे गए नंबर पर पहले ही ₹4.4 लाख से ज्यादा भेज दिए थे। उन्होंने आगे कहा, "हमने तत्काल कार्रवाई के लिए प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स, रांची और म्यांमार में भारतीय दूतावास से संपर्क किया। भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने सोमवार को हमें सूचित किया कि इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित म्यांमार अधिकारियों के साथ उठाया गया है।"