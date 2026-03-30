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हजारीबाग में शोभायात्रा देखने गई बच्ची की दरिंदगी के बाद हत्या की SIT करेगी जांच; DIG सख्त

Mar 30, 2026 12:53 am ISTKrishna Bihari Singh भाषा, हजारीबाग
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हजारीबाग के बिष्णुगढ़ में 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। यह टीम एक हफ्ते में रिपोर्ट देगी। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

हजारीबाग में शोभायात्रा देखने गई बच्ची की दरिंदगी के बाद हत्या की SIT करेगी जांच; DIG सख्त

हजारीबाग के बिष्णुगढ़ में 12 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। टीम का नेतृत्व आईपीएस अधिकारी शुभम भाऊसाहेब कर रहे हैं। उनको एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। वारदात तब हुई जब बच्ची अपनी मां के साथ मंगला शोभायात्रा देखने गई थी। परिजनों का आरोप है कि बच्ची का अपहरण कर हत्या की गई।

झारखंड की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने रविवार को कहा कि बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या की त्वरित जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। विशेष जांच दल का नेतृत्व परिवीक्षाधीन आईपीएस अधिकारी शुभम भाऊसाहेब कर रहे हैं। इसमें बिष्णुगढ़ अनुमंडल पुलिस अधिकारी बैजनाथ प्रसाद और बिष्णुगढ़ पुलिस थाना प्रभारी सपन महथा शामिल हैं। बिष्णुगढ़ पुलिस थाना प्रभारी सपन महथा इस मामले में जांच अधिकारी भी हैं।

एक हफ्ते में रिपोर्ट देने के आदेश

डीजीपी ने कहा कि एसआईटी को एक हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा गया है। यह टीम जांच के दौरान हर बात पर ध्यान देगी। पुलिस अभी रांची की फॉरेंसिक लैब और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। पुलिस के मुताबिक, लड़की 24 मार्च की रात को अपनी मां के साथ बिष्णुगढ़ इलाके के कुसुम्बा गांव में रामनवमी की मंगला शोभायात्रा देखने गई थी। परिवार का आरोप है कि लड़की का अपहरण कर लिया गया। उसका शव 25 मार्च को गांव के एक खेत में मिला।

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घटनास्थल की छानबीन

एसआईटी का नेतृत्व कर रहे एएसपी शुभम नागरगोज ने खुद घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और जरूरी सबूत जुटाए। एएसपी ने कहा कि वैज्ञानिक सबूत इकट्ठा करने में थोड़ा समय लग रहा है लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुलिस सही दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम हर पहलू की जांच कर रहे हैं और बहुत जल्द इस वारदात का खुलासा कर अपराधियों को जेल भेज दिया जाएगा।

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सीबीआई जांच की मांग

पूर्व सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. यदुनाथ पांडे ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने समाज की आत्मा को कंपा दिया है। डॉ. पांडे ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि दोषियों को फांसी मिलना ही असली न्याय होगा। उन्होंने जोर दिया कि जब तक सीबीआई जांच शुरू नहीं होती तब तक निष्पक्ष न्याय मिलना मुश्किल है। झारखंड सरकार को तुरंत इस पर कड़ा फैसला लेना चाहिए।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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