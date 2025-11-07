Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand dgp anurag gupta resigned tadasha mishra got new incharge
अनुराग गुप्ता ने DGP पद से दिया इस्तीफा, तदाशा मिश्रा को मिला झारखंड का प्रभार

संक्षेप: तदाशा मिश्रा को झारखंड का प्रभारी DGP बनाया गया है। इस संबंध में गुरुवार देर शाम अधिसूचना जारी की गई। 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा डीजीपी पद तक पहुंचने वाली राज्य की पहली महिला अधिकारी हैं।

Fri, 7 Nov 2025 06:34 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
तदाशा मिश्रा को झारखंड का प्रभारी डीजीपी बनाया गया है। इस संबंध में गुरुवार देर शाम अधिसूचना जारी की गई। 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा डीजीपी पद तक पहुंचने वाली राज्य की पहली महिला अधिकारी हैं। इससे पहले राज्य सरकार के गृह विभाग ने अनुराग गुप्ता के ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन को स्वीकृत कर लिया है। अनुराग गुप्ता को 6 नवंबर की तिथि से सेवानिवृत्ति का लाभ मिलेगा।

गृह विभाग की विशेष सचिव तदाशा मिश्रा को एडीजी रैंक से प्रोन्नति देते हुए डीजीपी का प्रभार दिया गया है। तदाशा मिश्रा इसी दिसंबर में सेवानिवृत्त होने वाली हैं। तदाशा मिश्रा वर्तमान में वरीयता में चौथे नंबर पर हैं। उनसे वरीयता में अनिल पलटा, प्रशांत सिंह और एमएस भाटिया आगे हैं।

निवर्तमान डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन सौंपा था। इसके बाद राज्य में डीजीपी पद के लिए वरिष्ठ आईपीएस प्रशांत सिंह और एमएस भाटिया के नाम पर विचार हो रहा था।

राज्य में डीजीपी बनने वाली पहली महिला आईपीएस

तदाशा मिश्रा झारखंड में डीजीपी बनने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। उनसे पहले डीजी रैंक में कुमुद सिन्हा और आशा सिन्हा रही हैं। लेकिन, झारखंड में पुलिस प्रमुख के पद तक पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी तदाशा मिश्रा हैं। तदाशा मिश्रा पूर्व में जैप, रेल में एडीजी के जैसे प्रमुख पदों को संभाल चुकी हैं।

Jharkhand News
