झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता ने दे दिया इस्तीफा? चर्चा की क्या है वजह
संक्षेप: झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पद से इस्तीफा देने की चर्चा है। जानकारी के मुताबिक, उन्होंने निजी कारणों का हवाला देकर इस्तीफा देने की बात कही है। हालांकि, सरकार ने उनके इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पद से इस्तीफा देने की चर्चा है। जानकारी के मुताबिक, उन्होंने निजी कारणों का हवाला देकर इस्तीफा देने की बात कही है। सरकारी महकमे में चर्चा है कि मंगलवार रात डीजीपी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और वहीं इस्तीफा सौंप दिया। मंगलवार देर रात से ही इस्तीफे को लेकर कई तरह की चर्चा शुरू थी। हालांकि खबर लिखे जाने तक राज्य सरकार की तरफ से इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
इस बीच चर्चा यह भी है कि डीजी रैंक में तीन अधिकारी अनिल पाल्टा, प्रशांत सिंह व एमएस भाटिया हैं। राज्य सरकार इन तीनों में से किसी एक को डीजीपी का प्रभार दे सकती है। अनिल पाल्टा अभी रेल डीजी, जबकि प्रशांत सिंह वायरलेस डीजी व एमएस भाटिया होमगार्ड डीजी के प्रभार में हैं।
गौरतलब है कि अनुराग गुप्ता 2022 में डीजी रैंक में प्रोन्नत हुए थे। राज्य सरकार ने 26 जुलाई 2024 को उन्हें प्रभारी डीजीपी बनाया था। हालांकि चुनाव आयोग के आदेश पर विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें हटा दिया गया था। राज्य सरकार ने डीजीपी नियुक्ति नियमावली बनाकर तीन फरवरी 2025 को उन्हें नियमित डीजीपी बना दिया। अनुराग गुप्ता की नियमित सेवानिवृत्ति अप्रैल 2025 में ही होनी थी, लेकिन राज्य सरकार ने अधिसूचना निकालकर उनकी नियुक्ति फरवरी 2027 तक के लिए की थी।