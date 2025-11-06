Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand dgp anurag gupta resigned due to personal reasons
झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता ने दे दिया इस्तीफा? चर्चा की क्या है वजह

झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता ने दे दिया इस्तीफा? चर्चा की क्या है वजह

संक्षेप: झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पद से इस्तीफा देने की चर्चा है। जानकारी के मुताबिक, उन्होंने निजी कारणों का हवाला देकर इस्तीफा देने की बात कही है। हालांकि, सरकार ने उनके इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

Thu, 6 Nov 2025 06:36 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पद से इस्तीफा देने की चर्चा है। जानकारी के मुताबिक, उन्होंने निजी कारणों का हवाला देकर इस्तीफा देने की बात कही है। सरकारी महकमे में चर्चा है कि मंगलवार रात डीजीपी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और वहीं इस्तीफा सौंप दिया। मंगलवार देर रात से ही इस्तीफे को लेकर कई तरह की चर्चा शुरू थी। हालांकि खबर लिखे जाने तक राज्य सरकार की तरफ से इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस बीच चर्चा यह भी है कि डीजी रैंक में तीन अधिकारी अनिल पाल्टा, प्रशांत सिंह व एमएस भाटिया हैं। राज्य सरकार इन तीनों में से किसी एक को डीजीपी का प्रभार दे सकती है। अनिल पाल्टा अभी रेल डीजी, जबकि प्रशांत सिंह वायरलेस डीजी व एमएस भाटिया होमगार्ड डीजी के प्रभार में हैं।

गौरतलब है कि अनुराग गुप्ता 2022 में डीजी रैंक में प्रोन्नत हुए थे। राज्य सरकार ने 26 जुलाई 2024 को उन्हें प्रभारी डीजीपी बनाया था। हालांकि चुनाव आयोग के आदेश पर विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें हटा दिया गया था। राज्य सरकार ने डीजीपी नियुक्ति नियमावली बनाकर तीन फरवरी 2025 को उन्हें नियमित डीजीपी बना दिया। अनुराग गुप्ता की नियमित सेवानिवृत्ति अप्रैल 2025 में ही होनी थी, लेकिन राज्य सरकार ने अधिसूचना निकालकर उनकी नियुक्ति फरवरी 2027 तक के लिए की थी।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।