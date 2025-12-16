झारखंड में कोहरे का कहर, ट्रेनें-फ्लाइट की रुक गई रफ्तार; कई बसों पर भी असर

संक्षेप: झारखंड में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होकर 300 मीटर तक पहुंच गई है, जिससे रांची से आने-जाने वाली पांच उड़ानें रद्द कर दी गईं और लंबी दूरी की राजधानी समेत कई ट्रेनें एवं बसें घंटों विलंब से चल रही हैं।

राजधानी रांची समेत झारखंड में घने कोहरे ने दृश्यता (विजिबिलिटी) इस कदर कम कर दी है कि विमान और ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। सुबह में दृश्यता काफी कम रहने से उड़ानें देर से पहुंच रही हैं, वहीं ट्रेनों की रफ्तार धीमी होने के कारण घंटों विलंब हो रहा है। कुछ इलाकों में गहरी धुंध के कारण बसें भी सावधानी बरतते हुए कम रफ्तार से चल रही हैं।

भारतीय मौसम विभाग, रांची के अनुसार, राज्य के उत्तरी भागों समेत पलामू और संताल में सोमवार की सुबह दृश्यता महज 300 मीटर रही। वहीं रांची में 700 और जमशेदपुर में 800 मीटर रही। रांची में दृश्यता कम होने से रांची आने-जाने वाले पांच विमानों को रद्द कर दिया गया। नौ विमान घंटों विलंब से रांची पहुंचे और देरी से उड़ान भी भरे। इस कारण यात्रियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इधर, कोहरे ने ट्रेनों की आवाजाही को भी प्रभावित किया है। खड़गपुर-हटिया पैसेंजर अपने निर्धारित समय से दो घंटे और पुणे-हटिया एक्सप्रेस भी दो घंटे देर से रांची आई। धनबाद से चलने वाली दो राजधानी ट्रेनें भी घंटों विलंब से आईं, वहीं जमशेदपुर में भी ट्रेन 25 घंटे विलंब होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। यात्रियों को मजबूरन ट्रेन पकड़ने के लिए होटल में रहना पड़ रहा है।

बिहार से 70 बसें दो घंटे देरी से पहुंचीं बिहार से आने वाली करीब 70 बसें अपने निर्धारित समय से दो से तीन घंटे विलंब से रांची पहुंची। क्योंकि सड़क मार्ग में कुहासा के कारण बसों का परिचालन धीमी हो गई थी। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए कई बसें अपने निर्धारित समय से आगे-पीछे चल रही थी। जिसके कारण अधिकतर बसों को रांची पहुंचने में विलंब हुआ।