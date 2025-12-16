Hindustan Hindi News
झारखंड में कोहरे का कहर, ट्रेनें-फ्लाइट की रुक गई रफ्तार; कई बसों पर भी असर

संक्षेप:

झारखंड में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होकर 300 मीटर तक पहुंच गई है, जिससे रांची से आने-जाने वाली पांच उड़ानें रद्द कर दी गईं और लंबी दूरी की राजधानी समेत कई ट्रेनें एवं बसें घंटों विलंब से चल रही हैं।

Dec 16, 2025 06:35 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रांची
राजधानी रांची समेत झारखंड में घने कोहरे ने दृश्यता (विजिबिलिटी) इस कदर कम कर दी है कि विमान और ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। सुबह में दृश्यता काफी कम रहने से उड़ानें देर से पहुंच रही हैं, वहीं ट्रेनों की रफ्तार धीमी होने के कारण घंटों विलंब हो रहा है। कुछ इलाकों में गहरी धुंध के कारण बसें भी सावधानी बरतते हुए कम रफ्तार से चल रही हैं।

भारतीय मौसम विभाग, रांची के अनुसार, राज्य के उत्तरी भागों समेत पलामू और संताल में सोमवार की सुबह दृश्यता महज 300 मीटर रही। वहीं रांची में 700 और जमशेदपुर में 800 मीटर रही। रांची में दृश्यता कम होने से रांची आने-जाने वाले पांच विमानों को रद्द कर दिया गया। नौ विमान घंटों विलंब से रांची पहुंचे और देरी से उड़ान भी भरे। इस कारण यात्रियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इधर, कोहरे ने ट्रेनों की आवाजाही को भी प्रभावित किया है। खड़गपुर-हटिया पैसेंजर अपने निर्धारित समय से दो घंटे और पुणे-हटिया एक्सप्रेस भी दो घंटे देर से रांची आई। धनबाद से चलने वाली दो राजधानी ट्रेनें भी घंटों विलंब से आईं, वहीं जमशेदपुर में भी ट्रेन 25 घंटे विलंब होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। यात्रियों को मजबूरन ट्रेन पकड़ने के लिए होटल में रहना पड़ रहा है।

बिहार से 70 बसें दो घंटे देरी से पहुंचीं

बिहार से आने वाली करीब 70 बसें अपने निर्धारित समय से दो से तीन घंटे विलंब से रांची पहुंची। क्योंकि सड़क मार्ग में कुहासा के कारण बसों का परिचालन धीमी हो गई थी। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए कई बसें अपने निर्धारित समय से आगे-पीछे चल रही थी। जिसके कारण अधिकतर बसों को रांची पहुंचने में विलंब हुआ।

धनबाद से राजधानी ट्रेनें तीन घंटे देर से पहुंचीं

उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड का असर दूसरे दिन भी धनबाद आने वाली ट्रेनों पर दिखा। हावड़ा राजधानी सोमवार को तीन घंटे 25 मिनट की देरी से धनबाद आई, जबकि नई दिल्ली-सियालदह राजधानी तीन घंटे 21 मिनट की देरी से यहां पहुंची। सोमवार को नई दिल्ली पहुंचने वाली दोनों राजधानी एक्सप्रेस भी विलंब से पहुंची, जिसके कारण दोनों ट्रेनों को चार-चार घंटे की देरी से नई दिल्ली से रवाना किया जा रहा है। मंगलवार को भी राजधानी एक्सप्रेस धनबाद देर से पहुंचेगी। राजधानी एक्सप्रेस के साथ-साथ लंबी दूरी की अन्य ट्रेनें भी कोहरे के कारण देरी से धनबाद पहुंच रही हैं।

