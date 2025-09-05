यात्रीगण ध्यान दें! त्योहारों में रांची होकर चलेंगी 12 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें; देख लें टाइम टेबल

त्योहारों को देखते हुए समय से पहले ही रेलवे प्रशासन ने स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा कर दी है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 12 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। इसमें से ज्यादातर ट्रेनें दक्षिण भारत से चलाई जाएंगी।

त्योहारों को देखते हुए समय से पहले ही रेलवे प्रशासन ने स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा कर दी है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 12 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। अधिकतर ट्रेनें दक्षिण भारत से बिहार को जोड़ने वाली हैं, जो वाया रांची होकर चलेंगी। इसके बाद ओडिशा और पश्चिम बंगाल को फोकस करते हुए ट्रेनें दी गई हैं। रांची से चलने वाली हटिया-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस ट्रेन का पारंपरिक कोच हटाकर एलएचबी कोच लगाकार परिचालन की भी घोषणा कर दी गई है। यह ट्रेन पहले से ज्यादा सुविधाजनक, सुरक्षात्मक उपकरण और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसलिए इस बार यात्रियों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी।

फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें रांची-आनंद विहार टर्मिनल दीपावली-छठ स्पेशल यह ट्रेन 17 से 31 अक्तूबर तक प्रत्येक शुक्रवार को रांची से रात 11.55 बजे रवाना होगी, जो मुरी, बरकाकाना, गढ़वा रोड, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, प्रयागराज, गोविंदपुरी व कानपुर होते हुए रविवार सुबह तीन बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।

आनंद विहार टर्मिनल-रांची दीपावली-छठ स्पेशल ट्रेन 19 अक्तूबर से दो नवंबर तक प्रत्येक रविवार को आनंद विहार से सुबह चार बजे रवाना होगी, जो सोमवार सुबह पांच बजे रांची पहुंचेगी। इस ट्रेन में 20 कोच होंगे।

अजमेर-रांची स्पेशल ट्रेन 26 सितंबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को अजमेर से रात 11.05 बजे रवाना होगी, जो जयपुर, कटनी मुड़वारा, चोपन, डालटनगंज, टोरी, लोहरदगा होते हुए रविवार सुबह 7.30 बजे रांची पहुंचेगी।

रांची-अजमेर स्पेशल ट्रेन 28 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को रांची से रवाना होगी। यह रांची से सुबह 9.15 बजे रवाना होगी और सोमवार शाम 6.35 बजे अजमेर पहुंचेगी। इस ट्रेन में 20 कोच होंगे।

संतरागाछी-अजमेर-सांतरागाछी साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन वाया रांची 24 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को संतरागाछी और 27 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को अजमेर से रवाना होगी।

पटना-चर्लपल्ली-पटना द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन वाया रांची 29 सितंबर तक प्रत्येक सोमवार और बुधवार को पटना से और 1 अक्तूबर तक प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को चर्लपल्ली से रवाना होगी।

भुवनेश्वर-धनबाद-भुवनेश्वर फेस्टिवल वाया रांची स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक प्रतिदिन भुवनेश्वर से और एक दिसंबर तक प्रतिदिन धनबाद से रवाना होगी।

कोयंबटूर-धनबाद-कोयंबटूर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन वाया रांची पांच सितंबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को कोयंबटूर से और एक दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार को धनबाद से रवाना होगी।

पोत्तनूर-बरौनी-पोत्तनूर स्पेशल वाया रांची छह सितंबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को पोत्तनूर से और नौ सितंबर से दो दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार को बरौनी से रवाना होगी।

चर्लपल्ली-रक्सौल-चर्लपल्ली स्पेशल ट्रेन छह अक्तूबर से 24 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को चर्लपल्ली से और नौ अक्तूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को रक्सौल से रवाना होगी।

रांची-गोरखपुर-रांची साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 18 अक्तूबर से 1 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को रांची से और 19 अक्तूबर से दो नवंबर तक प्रत्येक रविवार को गोरखपुर से रवाना होगी।

दुर्ग-पटना-दुर्ग फेस्टिवल स्पेशल वाया रांची यह ट्रेन 19 और 20 अक्तूबर को चलेगी। दुर्ग से यह ट्रेन रविवार को एक ट्रिप दोपहर 2.50 बजे रवाना होगी और हटिया रात 2.15 और रांची 2.40 बजे पहुंचेगी। जबकि, पटना दोपहर 3.40 बजे पहुंचेगी। दुर्ग से यह ट्रेन सोमवार को एक ट्रिप रवाना होगी। यह रात 11.20 बजे रवाना होगी और रांची सुबह 7.5 बजे पहुंचेगी। जबकि, पटना शाम छह बजकर 10 मिनट में पहुंचेगी।

इन ट्रेनों को एलएचबी कोच में तब्दील किया गया हटिया-पूर्णिया कोर्ट-हटिया एक्सप्रेस में पारंपरिक रैक को एलएचबी कोच रेक में परिवर्तित किया गया है। हटिया-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस में 15 सितंबर से और पूर्णिया कोर्ट-हटिया एक्सप्रेस से 16 सितंबर से एलएचबी कोच में तब्दील किया जाएगा। इसके साथ कोच की संख्या 22 होगी।