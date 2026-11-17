झारखंड सरकार ने राज्य के उद्योगों को निर्बाध बिजली देने के लिए सीएम हेमंत सोरेन के विजन पर बड़ी पहल शुरू करने की तैयारी की है। इसके लिए सभी औद्याेगिक क्षेत्रों में डेडिकेटेड सब-स्टेशन बनाए जाएंगे।

झारखंड में उद्योगों के विकास को गति देने और निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में डेडिकेटेड सब-स्टेशन बनाए जाएंगे।

सत्यदेव यादव, रांची झारखंड में उद्योगों के विकास को गति देने और निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में डेडिकेटेड सब-स्टेशन बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विजन के अनुरूप ऊर्जा विभाग ने यह पहल की है। झारखंड ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी सह झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के एमडी के. श्रीनिवासन ने योजना तैयार की है।

जेबीवीएनएल की इस नई पहल से औद्योगिक इकाइयों को सामान्य वितरण व्यवस्था पर निर्भरता कम करने और बिजली आपूर्ति अधिक भरोसेमंद बनाने में मदद मिलेगी। पूर्व में ही जेबीवीएनएल की ओर से राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में पांच-पांच सब-स्टेशन यानी कुल 405 नए सब-स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं। रांची के तुपुदाना औद्योगिक क्षेत्र के पावर सब-स्टेशन को मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

तुपुदाना में मॉडल सब-स्टेशन तुपुदाना औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों ने पिछले दिनों ऊर्जा विभाग के सचिव के. श्रीनिवास से भेंट कर आपूर्ति समस्याएं बताई थीं। कहा था- बार-बार बिजली कटौती से औद्योगिक उत्पादन प्रभावित होता है। इसके बाद जेबीवीएनएल ने सुधार के प्रयास शुरू किए। निगम के सीएमडी प्रत्येक शनिवार को खुद तुपुदाना सब स्टेशन की समीक्षा कर रहे हैं। तुपुदाना सब-स्टेशन को मॉडल रूप में डेवलप किया जाएगा।

डेडिकेटेड सब-स्टेशन की योजना के जरिए औद्योगिक क्षेत्रों को स्थायी समाधान देने की तैयारी है। इससे उद्योगों की बिजली जरूरतों के अनुरूप अलग वितरण व्यवस्था विकसित की जा सकेगी।

तुपुदाना औद्योगिक क्षेत्र के उपाध्यक्ष अजय भंडारी ने कहा कि रांची में बिजली आपूर्ति की स्थिति में पहले की तुलना में सुधार हुआ है। खासकर बिजली की ट्रिपिंग की समस्या कम हुई है। औद्योगिक क्षेत्र में भी ट्रिपिंग की संख्या में काफी कमी आई है। हालांकि, राज्य के दूसरे इलाकों में अब भी बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। बिजली व्यवस्था में सुधार की शुरुआत रांची से हुई है, यह अच्छी बात है। लेकिन जरूरी है कि रांची में जो सुधार हुआ है, वैसी ही स्थिति पूरे झारखंड में बने। उन्होंने उम्मीद जताई कि बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और इसका लाभ राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगा।

डेडिकेटेड सब-स्टेशन से उद्योगों को 5 बड़े फायदे ● निर्बाध बिजली : औद्योगिक क्षेत्रों को समर्पित बिजली आपूर्ति व्यवस्था मिलेगी।

● उत्पादन में निरंतरता: बिजली कटौती से उत्पादन घटने, मशीनों के बंद होने की समस्या कम होगी।

● उचित वोल्टेज: लो वोल्टेज और वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की समस्या कम होगी।

● लागत में कमी : जनरेटर और वैकल्पिक बिजली व्यवस्था पर उद्योगों की निर्भरता घटेगी।

● निवेश को बढ़ावा: बेहतर बिजली व्यवस्था से नए उद्योगों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा।

जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू जेबीवीएनएल के निदेशक (वितरण एवं परियोजना) प्रभात श्रीवास्तव ने सभी विद्युत आपूर्ति क्षेत्रों के महाप्रबंधक को पत्र भेजकर नए सब-स्टेशन के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। संबंधित जिलों के उपायुक्तों से जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध करने और जमीन चिह्नित कर अनुपालन रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने को कहा गया है।

उचित वोल्टेज और बेहतर बिजली आपूर्ति पर जोर ऊर्जा सचिव के. श्रीनिवासन के अनुसार, उचित वोल्टेज के लिए वितरण नेटवर्क मजबूत करना जरूरी है। नए सब-स्टेशन के साथ छोटी दूरी के फीडर विकसित किए जाएंगे। इससे बिजली पहुंचाने की दूरी घटेगी। मौजूदा नेटवर्क पर दबाव घटेगा।