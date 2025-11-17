Hindustan Hindi News
दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने गया और; शख्स की संदिग्ध मौत, परिवार कह रहा-हत्या हुई

मानगो के दाईगुट्टू में रहने वाले संजीत उपाध्याय (28) की शनिवार की रात बर्थ डे पार्टी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन इसे हत्या का मामला बता रहे हैं। उन्होंने संजीत के दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगाया है। पत्नी ने संजीत के पांच दोस्तों पर जहर देकर मारने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। संजीत टीआरएफ कंपनी में नौकरी करता था। उसकी मौत से कंपनी के सहकर्मी भी स्तब्ध हैं।

परिवार के अनुसार, संजीत उपाध्याय शनिवार देर शाम दाईगुट्टू में ही रहने वाले नरेन्द्र सिंह की बर्थडे पार्टी में शामिल होने दोस्तों के साथ गया था। उसे घर से बुलाने के लिए उसका दोस्त मोहन सिंह पहुंचा था। संजीत के घर पर बताया गया था कि सभी दोस्त मिलकर पार्टी में जा रहे हैं। रात करीब 10 बजे परसूडीह स्थित मायके गई संजीत की पत्नी प्रियंका उपाध्याय ने उसे फोन किया और घर आने को कहा। फोन नहीं उठने पर दोबारा फोन किया गया, जिसे इस बार मोहन सिंह ने उठाया। मोहन ने प्रियंका को बताया कि संजीत की तबीयत खराब हो गई है और वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है। उसने संजीत के बड़े भाई रंजीत उपाध्याय को जल्द भेजने को कहा।

सूचना मिलते ही रंजीत उपाध्याय तुरंत बाइक से दाईगुट्टू पहुंचे। उनके अनुसार, संजीत असामान्य हालत में था और खुद खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। किसी तरह उसे घर लाकर सुला दिया गया, लेकिन रात करीब दो बजे उसकी हालत अचानक गंभीर हो गई। परिजन उसे आनन-फानन में टीएमएच लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। संजीत की पत्नी प्रियंका ने कहा कि उनके पति को जहर दिया गया है। उन्होंने इस मामले में उसके मित्रों को ही जिम्मेदार बताते हुए हत्या की लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

प्रियंका ने एफआईआर में मोहन सिंह, आकाश, बिजेन्द्र, तेजू और नरेन्द्र को नामजद अभियुक्त बनाया है। उसका कहना है कि पार्टी में ही संजीत को कुछ ऐसा दिया गया, जिससे उसकी मौत हुई। मोहन, तेजू पर बस्ती के ही छोटू पंडित की हत्या का आरोप लगा था। बाद में मोहन सिंह बरी हो गया, जबकि तेजू को निचली अदालत से उम्रकैद की सजा हुई थी।

