झारखंड में साइक्लोन अर्नब से तबाही की आशंका, प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन, अलर्ट रहने के आदेश
प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान बिना किसी जरूरी काम के घरो से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। निचले इलाकों में जलजमाव, नदी-नालों का जलस्तर अचानक बढ़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने की आशंका है।
झारखंड में दस्तक के साथ ही चक्रवात अर्नब ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मौसम विज्ञान रांची के पूर्वानुमान के बाद उपायुक्त राजीव रंजन ने अधिकारियों को सतर्क रहने और एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया है। नगर निकायों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों, थाना प्रभारियों और बिजली विभाग के इंजीनियर्स को अपने क्षेत्रों में मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। निचले इलाकों में जलजमाव, नदी-नालों का जलस्तर अचानक बढ़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने की आशंका है।
तेज हवा और बारिश से कच्चे मकानों, झुग्गी-झोपड़ियों और कमजोर दीवारों को नुकसान पहुंच सकता है। धान और सब्जियों की फसलों को भी क्षति होने की आशंका जताई गई है। उपायुक्त ने संवेदनशील और जलजमाव वाले स्थानों को चिह्नित करने, संभावित प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी रखने और आश्रय स्थलों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
बाहर ना निकलने की अपील
बिजली विभाग को भी बिजली व्यवस्था से जुड़े संभावित जोखिमों को लेकर सतर्क रहने को कहा गया है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने की अपील की। वज्रपात के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की सलाह दी गई है। नदी-नालों और जलजमाव वाले क्षेत्रों के आसपास विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है।
त्योहारों से पहले चक्रवात ने बढ़ाई टेंशन
अर्नब चक्रवात और दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नगर आयुक्त योगेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में आपदा प्रबंधन, नागरिकों की सुरक्षा और पर्व-त्योहारों के दौरान जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। बैठक में विशेष पदाधिकारी, लेखा पदाधिकारी, नगर प्रबंधक और संबंधित अभियंता मौजूद थे।
नगर आयुक्त योगेंद्र प्रसाद ने संभावित रूप से प्रभावित क्षेत्रों में माइकिंग कराकर लोगों को सावधानियों और सुरक्षा उपायों की जानकारी देने का निर्देश दिया। सभी संबंधित पदाधिकारियों को आपदा प्रबंधन योजना तैयार रखने तथा जरूरी उपकरणों, संसाधनों और बचाव दल को अलर्ट मोड में रखने को कहा गया। आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया।
छठ घाटों की सफाई और रोशनी पर जोर
दीपावली और छठ पूजा को लेकर नगर क्षेत्र में साफ-सफाई, कचरे का समयबद्ध उठाव और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। विशेष रूप से छठ घाटों और उनके आसपास के क्षेत्रों की सफाई प्राथमिकता के आधार पर पूरी करने को कहा गया, ताकि व्रतियों और श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। नगर आयुक्त ने पदाधिकारियों और अभियंताओं को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में तैयारियों की नियमित निगरानी करने तथा निर्धारित समय-सीमा में सभी काम पूरे करने का निर्देश दिया। प्रशासन का जोर आपदा की स्थिति में सुरक्षा और पर्व के दौरान बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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