Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, लोहरदगाSun, 17 Aug 2025 09:23 PM
झारखंड: कहासुनी इतनी बढ़ी कि पत्नी ने काट दिया पति का प्राइवेट पार्ट, हालत नाजुक

झारखंड के लोहरदगा जिले में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र के जुरिया गांव में रविवार को घरेलू विवाद में पत्नी ने पति का प्राइवेट पार्ट ही काट दिया। बताया जाता है कि पति-पत्नी के बीच कहासुनी इतनी बढ़ी कि बात मारपीट तक जा पहुंची।

स्थानीय लोगों ने बताया कि बिहार उरांव नाम के शख्स ने गुस्से में अपनी पत्नी को चांटा जड़ दिया। इससे गुस्साई पत्नी ने आवेश में आकर धारदार हथियार से पति का प्राइवेट पार्ट काट डाला। घटना के बाद घर में अफरा-तफरी मच गई।

गंभीर रूप से घायल बिहार उरांव को परिजनों ने आनन-फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने स्थिति नाजुक बताते हुए कहा कि अधिक खून बह जाने से मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है। जरूरत पड़ने पर उसे रांची रेफर किया जा सकता है।

गांव में इस घटना की चर्चा जोर-शोर से हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था, लेकिन इस बार मामला इतना बढ़ जाएगा, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं थी। घटना से सिर्फ इलाके में सनसनी फैला रही है बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि घरेलू विवाद की आग कितनी खतरनाक दिशा ले सकती है।