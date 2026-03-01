Hindustan Hindi News
रांची में ताबड़तोड़ छापे; सेक्स रैकेट गैंग का भंडाफोड़, कई युवक-युवतियां अरेस्ट

Mar 02, 2026 12:03 am ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड पुलिस ने रांची में विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर के एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में महिला सरगना और बंगाल से बुलाई गई पांच युवतियों समेत कुल आठ लोग गिरफ्तार हुए हैं। 

झारखंड पुलिस ने रांची में चल रहे एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला सरगना और पांच युवतियों समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लालपुर, चुटिया सहित कई थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी की। इस छापेमारी में पश्चिम बंगाल से बुलाई गई लड़कियों को पकड़ा गया। जांच में सामने आया कि एजेंट इन लड़कियों को रांची लाकर होटलों में देह व्यापार के लिए सप्लाई करते थे। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

5 लड़कियां अरेस्ट

एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस को रांची के होटलों और अन्य जगहों पर देह व्यापार की जानकारी मिली थी। इस जानकारी पर एक पुलिस टीम बनाई गई जिसने अलग-अलग जगहों पर छापेमारी करके पूरे गिरोह को पकड़ लिया। पुलिस ने एक होटल से 3 लड़कियों और एक ग्राहक को पकड़ा है और बरियातू से भी 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया है।

अलग-अलग होटलों में रखी जाती थीं लड़कियां

पुलिस जांच में पता चला है कि ये सभी लड़कियां पश्चिम बंगाल से आई हैं। कुछ एजेंट इन लड़कियों को रांची लाकर देह व्यापार करा रहे हैं। इन युवतियों को अलग-अलग होटलों में रखा जाता था। इन्हें ग्राहकों के बुलाने पर उनके बताए स्थान पर भेजा जाता है। पुलिस गिरफ्त में आईं पांचों लड़कियों और तीन युवकों से चुटिया थाना में पूछताछ की जा रही है। इस रैकेट की सरगना एक महिला बताई जा रही है। उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

सरगना महिला का आपराधिक रिकॉर्ड

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिरासत में ली गई मुख्य आरोपी महिला का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। वह पहले भी जेल जा चुकी है। एक युवती को एक रात के लिए करीब दो हजार रुपये तक दिए जाते थे जबकि एजेंट ग्राहक से पांच हजार रुपये वसूलता था। पुलिस को संदेह है कि इस धंधे में और भी लोग शामिल हैं। गिरोह की सरगना महिला हाई प्रोफाइल लोगों को भी लड़कियां की सप्लाई करती थी।

कुल 8 लोग गिरफ्तार

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस रैकेट में कई अन्य शामिल हैं। बड़ी संख्या में लड़कियां भी शामिल हैं। छापेमारी के दौरान कुछ के फरार होने की भी सूचना है। लड़कियों को बहुत गुप्त तरीके से होटलों और किराए के मकानों में छिपाकर रखा जाता था। अब तक आठ लोग पकड़े जा चुके हैं। इन सभी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि पूछताछ में गंभीर खुलासे होने की संभावना है।

