रेप किया, गला घोंट तालाब में फेंकी लाश; झारखंड के पलामू में सनसनीखेज वारदात

संक्षेप: झारखंड के पलामू जिले में दुष्कर्म के बाद एक नाबालिग लड़की की हत्या किए जाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में 21 साल के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Wed, 22 Oct 2025 06:58 PMKrishna Bihari Singh पीटीआई, रांची
झारखंड के पलामू जिले में 14 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म और बाद में उसकी हत्या किए जाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि पुलिस ने इस मामले में 21 साल के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अरुण कुमार के तौर पर हुई है। आरोपी ने लड़की के साथ हैवानियत की फिर उसे मार डाला। आरोपी ने लाश को एक तालाब में फेंक दिया और उसके कपड़े एक कुएं में डाल दिए।

मेदिनीनगर सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर मणि भूषण प्रसाद ने बताया कि घटना 16 अक्टूबर को पाटन थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई। पीड़िता 16 अक्टूबर को यह कहकर घर से निकली थी कि वह अपने कज़िन के घर सोने जा रही है। लेकिन वह अगले दिन घर नहीं लौटी। इसके बाद परिवार के लोगों ने लड़की की खोजबीन शुरू की।

पूछताछ में पता चला कि पीड़िता तो अपने कजिन के घर पहुंची ही नहीं थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 17 अक्टूबर को शाम करीब 4.30 बजे पड़िता की लाश गांव के पास एक तालाब में पाई गई। पुलिस ने मामले की छानबीन की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने जांच में पाया कि लड़की जब कजिन के घर जा रही थी तब आरोपी ने उसको बीच रास्ते में ही पकड़ लिया। आरोपी ने एक सुनसान जगह पर लड़की के साथ दुष्कर्म किया। फिर आरोपी ने लड़की का गला घोंट कर उसको मार डाला और उसकी लाश तालाब में फेंक दी। आरोपी ने पीड़िता का फोन तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने पीड़िता की चप्पलें और कपड़े एक कुएं से बरामद किया।

